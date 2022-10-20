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    Уткин высмеял наказание Абаскаля и Федотова от КДК РФС

    Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать тренеров Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля по итогам дерби ЦСКА – «Спартак».

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
    • КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

    «Я как завороженный следил за разбором стычки Федотова и Абаскаля на бровке. Не верилось, что это всерьез.

    Господи, тренеры переругнулись в дерби. И это тема недели. Все это характерно на самом деле лишь одним. В чемпионате не происходит ничего интересного. Ну, так хоть что-то.

    Это еще комитет по этике промолчал. Но там просто новые члены еще, видимо, телефонами не обменялись. А то тоже могли бы сейчас совещание собрать.

    Надо им сообщить, что Циннбауэр в самолете из Сочи, сразу после увольнения, пернул и не извинился. Полгода условно дать ему вдогонку, а то ишь», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 20:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Самайн 25 минут назад

      Мало ему Камил леща дал)

      0
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      Рейтинг: +17794

      житель СПб 27 минут назад

      Бедный Уткин... У него не происходит ничего интересного.

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      Рейтинг: +991

      Красногвардейчик 34 минуты назад

      Уткина высмеевает вся страна...и что теперь? Просто мозги жиром заплыли

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