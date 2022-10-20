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Уткин высмеял наказание Абаскаля и Федотова от КДК РФС

20 октября 2022, 20:47
9

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать тренеров Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля по итогам дерби ЦСКА – «Спартак».

  • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
  • В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
  • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
  • КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

«Я как завороженный следил за разбором стычки Федотова и Абаскаля на бровке. Не верилось, что это всерьез.

Господи, тренеры переругнулись в дерби. И это тема недели. Все это характерно на самом деле лишь одним. В чемпионате не происходит ничего интересного. Ну, так хоть что-то.

Это еще комитет по этике промолчал. Но там просто новые члены еще, видимо, телефонами не обменялись. А то тоже могли бы сейчас совещание собрать.

Надо им сообщить, что Циннбауэр в самолете из Сочи, сразу после увольнения, пернул и не извинился. Полгода условно дать ему вдогонку, а то ишь», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Владимир Абаскаль Гильермо Уткин Василий
Комментарии (9)
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Красногвардейчик
1666288437
Уткина высмеевает вся страна...и что теперь? Просто мозги жиром заплыли
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житель СПб
1666288876
Бедный Уткин... У него не происходит ничего интересного.
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alefreddy
1666291521
юмор однако
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alex1951
1666298180
Все по своему правы.Кто ниже отметился. Но,что хочу заметить. Не было бы Васи,было бы скучно... Все же он не такой агрессивный ,как Гу..Бе..Рвет на каждом шагу....Выскочка го -в-нё-на -на -на...
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zigbert
1666338261
Матч не назовешь рядовым отсюда такие эмоции.
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