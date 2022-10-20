Уткин высмеял наказание Абаскаля и Федотова от КДК РФС

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать тренеров Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля по итогам дерби ЦСКА – «Спартак».

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

«Я как завороженный следил за разбором стычки Федотова и Абаскаля на бровке. Не верилось, что это всерьез.

Господи, тренеры переругнулись в дерби. И это тема недели. Все это характерно на самом деле лишь одним. В чемпионате не происходит ничего интересного. Ну, так хоть что-то.

Это еще комитет по этике промолчал. Но там просто новые члены еще, видимо, телефонами не обменялись. А то тоже могли бы сейчас совещание собрать.

Надо им сообщить, что Циннбауэр в самолете из Сочи, сразу после увольнения, пернул и не извинился. Полгода условно дать ему вдогонку, а то ишь», – написал Уткин в своем телеграм-канале.