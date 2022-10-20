Аленичев оценил игру «Спартака» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев похвалил московскую команду.

«Рад за «Спартак», команда на хорошем ходу. Видно, что эмоции у футболистов есть. Это важно!

Потому что иногда смотришь игру «Спартака», и такое впечатление, что пришел на похороны. Сейчас смотрю на «Спартак» и радуюсь: с таким задором играет, смело, стремительно, хорошие голы забивает.

Тот же Соболев очень преобразился и выглядит здорово. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал забивать. И результат налицо», – сказал Аленичев.