Аленичев оценил игру «Спартака» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев похвалил московскую команду.
«Рад за «Спартак», команда на хорошем ходу. Видно, что эмоции у футболистов есть. Это важно!
Потому что иногда смотришь игру «Спартака», и такое впечатление, что пришел на похороны. Сейчас смотрю на «Спартак» и радуюсь: с таким задором играет, смело, стремительно, хорошие голы забивает.
Тот же Соболев очень преобразился и выглядит здорово. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал забивать. И результат налицо», – сказал Аленичев.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 13 туров.
- Также команда досрочно вышла в плей-офф Кубка России.
- Соболев в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах.
Источник: «Матч ТВ»