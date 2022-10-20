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    Аленичев оценил игру «Спартака» в этом сезоне

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев похвалил московскую команду.

    «Рад за «Спартак», команда на хорошем ходу. Видно, что эмоции у футболистов есть. Это важно!

    Потому что иногда смотришь игру «Спартака», и такое впечатление, что пришел на похороны. Сейчас смотрю на «Спартак» и радуюсь: с таким задором играет, смело, стремительно, хорошие голы забивает.

    Тот же Соболев очень преобразился и выглядит здорово. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал забивать. И результат налицо», – сказал Аленичев.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 13 туров.
    • Также команда досрочно вышла в плей-офф Кубка России.
    • Соболев в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +338

      Ollegator 44 минуты назад

      Хм, а как же багаж?

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