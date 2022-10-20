Тен Хаг отреагировал на уход Роналду в раздевалку до окончания матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об инциденте с участием нападающего Криштиану Роналду в концовке игры 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
- Португалец весь матч провел в запасе.
- На 90-й минуте, не дожидаясь финального свистка, он покинул скамейку и ушел в раздевалку.
- «МЮ» победил «Тоттенхэм» – 2:0.
«Я видел Криштиану, но пока не разговаривал с ним. Разберусь с этим завтра.
Сегодня мы празднуем победу. После чего нужно готовиться к матчу с «Челси», – заявил тен Хаг.
Источник: Sky Sports