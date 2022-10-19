АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вест Хэм», «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом»

«Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ победил дома «Вест Хэм». Единственный гол забил летний новичок Дарвин Нуньес. У лондонцев пенальти не реализовал Джаррод Боуэн.

Ливерпульцы поднялись на седьмое место. «Вест Хэм» занимает 13-ю строчку.

В другой встрече «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом». Команда Грэма Поттера осталась на четвертом месте. «Брентфорд» расположился на девятой позиции.

Англия. АПЛ. 12-й тур

Брентфорд – Челси – 0:0

Ливерпуль – Вест Хэм – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Нуньес, 22.

Незабитые пенальти: нет – Боуэн, 45.

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