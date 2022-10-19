«Спартак» выиграл 4 матча Кубка России с общим счетом 9:1 и вышел в плей-офф

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«Спартак» обыграл на выезде «Факел» (2:1) в матче 4-го тура Кубка России.
Московская команда набрала 12 очков, выиграв четыре встречи с общим счетом 9:1.
«Спартак» вышел в плей-офф турнира. Клуб не займет место ниже третьего, которое дает право играть в плей-офф Пути регионов.
- «Спартак» лидирует в группе.
- «Крылья» занимают 2-е место (6 очков), «Зенит» – 3-е (3 очка).