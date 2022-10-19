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    «Спартак» выиграл 4 матча Кубка России с общим счетом 9:1 и вышел в плей-офф

    «Спартак» обыграл на выезде «Факел» (2:1) в матче 4-го тура Кубка России.

    Московская команда набрала 12 очков, выиграв четыре встречи с общим счетом 9:1.

    «Спартак» вышел в плей-офф турнира. Клуб не займет место ниже третьего, которое дает право играть в плей-офф Пути регионов.

    • «Спартак» лидирует в группе.
    • «Крылья» занимают 2-е место (6 очков), «Зенит» – 3-е (3 очка).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      mutvercete 24 минуты назад

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      Рейтинг: +3882

      Питерский князь 1 час назад

      Больше гордиться нечем и не будет.
      Будете бороться, как всегда, за вылет в пердив.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +19447

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

      Кто то до матча что то другое пел )))

      1
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      Рейтинг: +13838

      playsh 1 час назад

      Судья на последних минутах два раза свистел в пользу провинившихся Воронежцев на Промесе,и практически сразу на Зобнине.И тишина...Сухой,что бы ты обосрался,не дойдя до раздевалки.

      2
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      Рейтинг: +1629

      alefreddy 1 час назад

      с победой и опять Мевля он уже не тот ранее был надежнее и Коля опять за шиворот

      1
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      Рейтинг: +2635

      a_who 1 час назад

      С победой ! ошибок многовато...

      3
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      Рейтинг: +334

      saf05 1 час назад

      Смотреть противно на этот спартсрач

      3
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      Рейтинг: +3369

      lordmrv > saf05 1 час назад

      дык и не смотри и сюда не лезь. иди смотри ****** ща играть начнет

      4
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      Рейтинг: +26207

      JTherry > saf05 1 час назад

      гораздо приятнее смотреть на командную игру Спартака, чем на грязную игру газонокосильщиков из клуба ган*онов, и последующего срача от трусоватой федотки...

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      Рейтинг: +19447

      Persona_non_Grata > JTherry 1 час назад

      А еще противно видеть их здесь - от них одна вонь и грязь !!! (((

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      Рейтинг: +1275

      Сделаны из Дерева > saf05 1 час назад

      Не смотри! Иди он конюшню смори а завтра дырявый зенит

      2
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      Рейтинг: +1121

      САНЁК17 1 час назад

      Уважаемые технари колокольчик не правильно работает

      4
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      Рейтинг: +10633

      R_a_i_n > САНЁК17 1 час назад

      Что-то с этим колоколом перманентные проблемы!

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      Рейтинг: +17495

      Cleaner 1 час назад

      Какая боль... Отскочил Спартак в конце игры.

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      Рейтинг: +3369

      lordmrv > Cleaner 1 час назад

      Вантус, иди на свою ветку, сейчас матч начнется.

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      Рейтинг: +308

      Номэд > lordmrv 1 час назад

      Этому дебилу своя конюшня абсолютно не интересна.

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      Рейтинг: +1275

      Сделаны из Дерева > Cleaner 52 минуты назад

      Кобыл иди смотри своих дохлых он летят Торпедо))))

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      Рейтинг: +19447

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Так держать !!!

      5
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