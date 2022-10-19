«Спартак» выиграл 4 матча Кубка России с общим счетом 9:1 и вышел в плей-офф

«Спартак» обыграл на выезде «Факел» (2:1) в матче 4-го тура Кубка России.

Московская команда набрала 12 очков, выиграв четыре встречи с общим счетом 9:1.

«Спартак» вышел в плей-офф турнира. Клуб не займет место ниже третьего, которое дает право играть в плей-офф Пути регионов.