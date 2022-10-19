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    Йоканович: «Динамо» нужно время, чтобы вырасти из маленьких штанишек»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в Кубке России.

    «Я доволен не только качественной игрой, но и результатом. Команда отлично себя проявила, забили хорошие мячи. Я рад, что нам удалось проявить свои лучшие качества.

    Не скажу, что это был лучший матч команды под моим руководством. Мы хорошо играли против «Спартака», «Торпедо». Против «Ахмата» в Кубке мы сыграли тоже хорошо. Процент владения мячом у нас был хороший против «Нижнего Новгорода» и «Факела».

    Согласен, что мы провели хороший матч. Но ребята могут сыграть еще лучше. У нас молодая команда, которой надо время, чтобы «вырасти из маленьких штанишек» и стать зрелыми. На это надо время. У нас ушло пять важных футболистов.

    Моя задача не оправдываться, а выстраивать и улучшать игру», – сказал Йоканович.

    • «Динамо» возглавило свою группу в Кубке России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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