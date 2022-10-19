Йоканович: «Динамо» нужно время, чтобы вырасти из маленьких штанишек»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в Кубке России.

«Я доволен не только качественной игрой, но и результатом. Команда отлично себя проявила, забили хорошие мячи. Я рад, что нам удалось проявить свои лучшие качества.

Не скажу, что это был лучший матч команды под моим руководством. Мы хорошо играли против «Спартака», «Торпедо». Против «Ахмата» в Кубке мы сыграли тоже хорошо. Процент владения мячом у нас был хороший против «Нижнего Новгорода» и «Факела».

Согласен, что мы провели хороший матч. Но ребята могут сыграть еще лучше. У нас молодая команда, которой надо время, чтобы «вырасти из маленьких штанишек» и стать зрелыми. На это надо время. У нас ушло пять важных футболистов.

Моя задача не оправдываться, а выстраивать и улучшать игру», – сказал Йоканович.