Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов: «Спартак» – враг? Помилуйте! Футбол – не война, а красота, радость, изящество»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о соперничестве со «Спартаком».

    – Как вы после этого дерби воспринимаете «Спартак»? Как врага? Самого принципиального оппонента?

    – Любой соперник, независимо от ранга и статуса, – принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений.

    Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

    – Врагом вы его, вижу, называть не хотите. Это слово – перебор?

    – Конечно, перебор. Футбол – не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене.

    Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил.

    • В воскресенье ЦСКА и «Спартак» сыграли 2:2 в 13-м туре РПЛ.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в чемпионате, ЦСКА – третий.

    Новости по теме
    Федотов – о первом голе ЦСКА в дерби: «Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут?»
    Глава российских судей оценил работу Карасева на дерби ЦСКА – «Спартак»
    Федотов ответил Зареме: «Я родился в Свердловской области» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11