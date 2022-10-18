Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о соперничестве со «Спартаком».

– Как вы после этого дерби воспринимаете «Спартак»? Как врага? Самого принципиального оппонента?

– Любой соперник, независимо от ранга и статуса, – принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений.

Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

– Врагом вы его, вижу, называть не хотите. Это слово – перебор?

– Конечно, перебор. Футбол – не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене.

Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил.