Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о соперничестве со «Спартаком».
– Как вы после этого дерби воспринимаете «Спартак»? Как врага? Самого принципиального оппонента?
– Любой соперник, независимо от ранга и статуса, – принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений.
Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?
– Врагом вы его, вижу, называть не хотите. Это слово – перебор?
– Конечно, перебор. Футбол – не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене.
Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил.
- В воскресенье ЦСКА и «Спартак» сыграли 2:2 в 13-м туре РПЛ.
- «Спартак» идет на 2-м месте в чемпионате, ЦСКА – третий.