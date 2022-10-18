Федотов: «Встретились с Абаскалем после дерби и пожали друг другу руки»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал конфликт с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Федотов оскорбил тренера Абаскаля в перерыве: «Езжай домой, *** клоун».

Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

Во время дерби (2:2) Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

– В курсе ли вы, что многие спартаковские болельщики чуть ли не возненавидели вас после слов на пресс-конференции о Гильермо Абаскале в среднем роде – «прыгало там что-то»?

– Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало».

Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу.

Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи