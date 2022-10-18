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    Федотов: «Встретились с Абаскалем после дерби и пожали друг другу руки»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал конфликт с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

    • Федотов оскорбил тренера Абаскаля в перерыве: «Езжай домой, *** клоун».
    • Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Во время дерби (2:2) Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

    – В курсе ли вы, что многие спартаковские болельщики чуть ли не возненавидели вас после слов на пресс-конференции о Гильермо Абаскале в среднем роде – «прыгало там что-то»?

    – Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало».

    Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу.

    Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +678

      ScarlettOgusania 21 минуту назад

      Выкручивается федотка, скользкий, как кусок мыла, почувствовал, что за такой жаргон могут дискву впаять

      0
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      Рейтинг: +19406

      Persona_non_Grata 23 минуты назад

      Я не я и лошадь не моя (((

      0
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      Рейтинг: +17782

      житель СПб 43 минуты назад

      Да, дешевенько струсил...

      0
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      Рейтинг: +15941

      NewLife 50 минут назад

      Оказывается, он не только быдло, но и трус.

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