«Разбилась моя мечта». Жота – о пропуске ЧМ-2022 из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота отреагировал на то, что ему придется пропустить чемпионат мира.

Португалец получил серьезную травму икроножной мышцы.

«После такого хорошего вечера на «Энфилде» мой закончился наихудшим образом! В последнюю минуту разбилась моя мечта.

Я буду поддерживать клуб и сборную, а также бороться за то, чтобы вернуться как можно скорее. You'll Never Walk Alone», – написал Жота в соцсетях.