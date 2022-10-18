«Разбилась моя мечта». Жота – о пропуске ЧМ-2022 из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота отреагировал на то, что ему придется пропустить чемпионат мира.
Португалец получил серьезную травму икроножной мышцы.
«После такого хорошего вечера на «Энфилде» мой закончился наихудшим образом! В последнюю минуту разбилась моя мечта.
Я буду поддерживать клуб и сборную, а также бороться за то, чтобы вернуться как можно скорее. You'll Never Walk Alone», – написал Жота в соцсетях.
- ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
Источник: «Бомбардир»