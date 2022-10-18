Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Разбилась моя мечта». Жота – о пропуске ЧМ-2022 из-за травмы

    Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота отреагировал на то, что ему придется пропустить чемпионат мира.

    Португалец получил серьезную травму икроножной мышцы.

    «После такого хорошего вечера на «Энфилде» мой закончился наихудшим образом! В последнюю минуту разбилась моя мечта.

    Я буду поддерживать клуб и сборную, а также бороться за то, чтобы вернуться как можно скорее. You'll Never Walk Alone», – написал Жота в соцсетях.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

    Новости по теме
    Жота пропустит ЧМ-2022
    Стало известно, какая сборная первой прибудет в Катар на ЧМ-2022 2
    Месси назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:38
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11