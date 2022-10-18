Куртуа считает, что у вратарей нет шансов выиграть «Золотой мяч»: «Ты 7-й, хотя команда побеждает в ЛЧ и Примере благодаря твоим сейвам»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что у игроков его амплуа нет шансов на получение «Золотого мяча».

«Вратарям невозможно получить «Золотой мяч». Ты выигрываешь Лигу чемпионов и Примеру, команда побеждает благодаря твоим сейвам, а в итоге ты занимаешь лишь седьмое место.

Хорошо, что они хотя бы придумали награду лучшему вратарю года», – сказал Куртуа.