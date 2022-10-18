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    Куртуа считает, что у вратарей нет шансов выиграть «Золотой мяч»: «Ты 7-й, хотя команда побеждает в ЛЧ и Примере благодаря твоим сейвам»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что у игроков его амплуа нет шансов на получение «Золотого мяча».

    «Вратарям невозможно получить «Золотой мяч». Ты выигрываешь Лигу чемпионов и Примеру, команда побеждает благодаря твоим сейвам, а в итоге ты занимаешь лишь седьмое место.

    Хорошо, что они хотя бы придумали награду лучшему вратарю года», – сказал Куртуа.

    • Куртуа стал обладателем приза имени Льва Яшина.
    • Он признан лучшим вратарем 2022 года по версии France Football.
    • В сезоне-2021/22 Куртуа пропустил 46 голов в 52 матчах (22 – сухие).
    • Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

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    Источник: Sphera Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1921

      Maxi_7 46 минут назад

      Согласен на все 100. Пока журналюги, являющиеся такими же необъективными глорами как и обычные люди, будут голосовать за вручение награды ничего не поменяется... Я вчера в шоке был - Куртуа, который был наряду с Бензема главным творцом побед команды и .... 7е место, это пипец... я бы без преувеличения поставил его на один уровень с Бензема в прошлом сезоне. Ну и Мане 2е место..... блин это просто цирк, конечно... Мане, который провёл весьма посредственный сезон, порол кучу моментов... видать дали за его нытьё, когда он жаловался, что чёрных практически не бывает в топ 3, учитывает всю эту блмную херню очень похоже на то... я бы его даже в топ 5 не поставил по итогу прошлого сезона, тот же Салах должен быть выше него.
      В общем как была клоунс

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      Рейтинг: +1921

      Maxi_7 > Maxi_7 43 минуты назад

      ... клоунская церемония так ей и осталась, хорошо хоть в этом году не обосрались, благо выбор был очевиден и тут обкакаться было практически невозможно... А вообще голосовать должны только игроки, которые играют и реально что-то понимают в футболе, и более менее объективны, а не эти гаврики-писаки.

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      Рейтинг: +12083

      DeStar 50 минут назад

      в целом прав, сейчас даже сложно представить что вратарь должен сделать, чтобы получить зм

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