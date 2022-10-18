Куртуа считает, что у вратарей нет шансов выиграть «Золотой мяч»: «Ты 7-й, хотя команда побеждает в ЛЧ и Примере благодаря твоим сейвам»

Согласен на все 100. Пока журналюги, являющиеся такими же необъективными глорами как и обычные люди, будут голосовать за вручение награды ничего не поменяется... Я вчера в шоке был - Куртуа, который был наряду с Бензема главным творцом побед команды и .... 7е место, это пипец... я бы без преувеличения поставил его на один уровень с Бензема в прошлом сезоне. Ну и Мане 2е место..... блин это просто цирк, конечно... Мане, который провёл весьма посредственный сезон, порол кучу моментов... видать дали за его нытьё, когда он жаловался, что чёрных практически не бывает в топ 3, учитывает всю эту блмную херню очень похоже на то... я бы его даже в топ 5 не поставил по итогу прошлого сезона, тот же Салах должен быть выше него.
В общем как была клоунс
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что у игроков его амплуа нет шансов на получение «Золотого мяча».
«Вратарям невозможно получить «Золотой мяч». Ты выигрываешь Лигу чемпионов и Примеру, команда побеждает благодаря твоим сейвам, а в итоге ты занимаешь лишь седьмое место.
Хорошо, что они хотя бы придумали награду лучшему вратарю года», – сказал Куртуа.
- Куртуа стал обладателем приза имени Льва Яшина.
- Он признан лучшим вратарем 2022 года по версии France Football.
- В сезоне-2021/22 Куртуа пропустил 46 голов в 52 матчах (22 – сухие).
- Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.