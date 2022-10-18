Куртуа считает, что у вратарей нет шансов выиграть «Золотой мяч»: «Ты 7-й, хотя команда побеждает в ЛЧ и Примере благодаря твоим сейвам»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что у игроков его амплуа нет шансов на получение «Золотого мяча».
«Вратарям невозможно получить «Золотой мяч». Ты выигрываешь Лигу чемпионов и Примеру, команда побеждает благодаря твоим сейвам, а в итоге ты занимаешь лишь седьмое место.
Хорошо, что они хотя бы придумали награду лучшему вратарю года», – сказал Куртуа.
- Куртуа стал обладателем приза имени Льва Яшина.
- Он признан лучшим вратарем 2022 года по версии France Football.
- В сезоне-2021/22 Куртуа пропустил 46 голов в 52 матчах (22 – сухие).
- Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
Источник: Sphera Sports