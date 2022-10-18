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    Смолов был близок к переходу в «Галатасарай» летом. Трансфер сорвался из-за травмы

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов мог продолжить карьеру в чемпионате Турции этим летом.

    По информации журналиста РБК-Спорт Гранта Гетадаряна, «Галатасарай» предлагал 32-летнему форварду контракт на два года с опцией продления.

    Председатель правления «Галатасарая» Эрден Тимур планировал обсудить финальные детали сделки с «Динамо», но переход сорвался из-за травмы Смолова в конце августа.

    • В этом сезоне Смолов забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 13 матчах.
    • Федору зимой исполнится 33 года.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2024-го.

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    Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна

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