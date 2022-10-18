Смолов был близок к переходу в «Галатасарай» летом. Трансфер сорвался из-за травмы

Нападающий «Динамо» Федор Смолов мог продолжить карьеру в чемпионате Турции этим летом.

По информации журналиста РБК-Спорт Гранта Гетадаряна, «Галатасарай» предлагал 32-летнему форварду контракт на два года с опцией продления.

Председатель правления «Галатасарая» Эрден Тимур планировал обсудить финальные детали сделки с «Динамо», но переход сорвался из-за травмы Смолова в конце августа.