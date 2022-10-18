Смолов был близок к переходу в «Галатасарай» летом. Трансфер сорвался из-за травмы

Нападающий «Динамо» Федор Смолов мог продолжить карьеру в чемпионате Турции этим летом.
По информации журналиста РБК-Спорт Гранта Гетадаряна, «Галатасарай» предлагал 32-летнему форварду контракт на два года с опцией продления.
Председатель правления «Галатасарая» Эрден Тимур планировал обсудить финальные детали сделки с «Динамо», но переход сорвался из-за травмы Смолова в конце августа.
- В этом сезоне Смолов забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 13 матчах.
- Федору зимой исполнится 33 года.
- Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2024-го.
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна