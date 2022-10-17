Мостовой – о словах Федотова про Абаскаля в среднем роде: «Что плохого, зачем все накинулись?»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренер ЦСКА Владимира Федотова в адрес Гильермо Абаскаля.

Федотов, говоря о стычке с тренером «Спартака», сказал: «Что-то рядом прыгало».

Дерби завершилось ничьей 2:2.

«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Не понимаю. Он же не понимал, кто именно там прыгал, народу то много. Если на все обращать внимание, то можно сойти с ума.

В его высказываниях ничего ужасного не замечаю. Там много кто бегает и прыгает. Зачем все накинулись на Федотова?

Соболев или Чалов? Эти сравнения ни к чему. Каждый играет на своих сильных качествах. Оба хорошие футболисты, но они разные», — сказал Мостовой.