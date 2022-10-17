Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой – о словах Федотова про Абаскаля в среднем роде: «Что плохого, зачем все накинулись?»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренер ЦСКА Владимира Федотова в адрес Гильермо Абаскаля.

    • Федотов, говоря о стычке с тренером «Спартака», сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

    «Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Не понимаю. Он же не понимал, кто именно там прыгал, народу то много. Если на все обращать внимание, то можно сойти с ума.

    В его высказываниях ничего ужасного не замечаю. Там много кто бегает и прыгает. Зачем все накинулись на Федотова?

    Соболев или Чалов? Эти сравнения ни к чему. Каждый играет на своих сильных качествах. Оба хорошие футболисты, но они разные», — сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Фоменко вспомнил, что Абаскаль кричал Федотову в перерве матча ЦСКА – «Спартак» 2
    Тренер ЦСКА: «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым другие люди» 6
    Федотов просил у «Спартака» зарплату в 2-3 раза больше, чем у Абаскаля (Игорь Рабинер) 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:02
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17213

      paracetamol 1 минуту назад

      Все правильно. Он же транс-свистит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5761

      rash1959 1 час назад

      Вот гнида, предлагаю этого мостопи--ра забыть навсегда, Не было его в Спартаке никогда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1106

      шахта Заполярная > rash1959 1 час назад

      Так это же воспитанник коней, он только пару лет за Спартак то и сыграл, вот откуда вся гниль прет, кто воспитывал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16020

      Barmaleushka 2 часа назад

      Почему все ? Наверно всё таки фсястрана .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6697

      sochi-2013 2 часа назад

      Ну да, лучше дебил, чем гнилуха!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11