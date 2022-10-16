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    «Как человек, а не футболист, я сделал все правильно». Зобнин – после матча с ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свое решение выключиться из игры в матче с ЦСКА (2:2). Соперник после этого забил гол.

    – Краем глаза увидел, что Карраскаль лежит, поднял руки вверх. Как сказать, фэйр-плей, да? Понятно, что это дерби, но для меня, в моем понимании, человеческие отношения должны быть на первом месте, несмотря на то, какая игра, финал Лиги чемпионов... К сожалению, команда ЦСКА поступила... ну, точнее, не ЦСКА, а их правый защитник поступил иначе. Ну бог ему судья, как говорится. Я как человек, наверное, даже, а не как футболист, сделал все правильно, я считаю.

    – Идеальным решением было бы выбить мяч в аут. Что ты думаешь на этот счет?

    – Возможно, да, возможно, нужно было выбить в аут. Может быть, чуть-чуть раньше выбить в аут. Но ситуация уже такая, какая есть, давайте забывать и двигаться дальше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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