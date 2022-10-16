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  • «Как человек, а не футболист, я сделал все правильно». Зобнин – после матча с ЦСКА

«Как человек, а не футболист, я сделал все правильно». Зобнин – после матча с ЦСКА

16 октября 2022, 22:31
16

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свое решение выключиться из игры в матче с ЦСКА (2:2). Соперник после этого забил гол.

– Краем глаза увидел, что Карраскаль лежит, поднял руки вверх. Как сказать, фэйр-плей, да? Понятно, что это дерби, но для меня, в моем понимании, человеческие отношения должны быть на первом месте, несмотря на то, какая игра, финал Лиги чемпионов... К сожалению, команда ЦСКА поступила... ну, точнее, не ЦСКА, а их правый защитник поступил иначе. Ну бог ему судья, как говорится. Я как человек, наверное, даже, а не как футболист, сделал все правильно, я считаю.

– Идеальным решением было бы выбить мяч в аут. Что ты думаешь на этот счет?

– Возможно, да, возможно, нужно было выбить в аут. Может быть, чуть-чуть раньше выбить в аут. Но ситуация уже такая, какая есть, давайте забывать и двигаться дальше.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (16)
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Fusballer
1665949480
Да, с точки зрения морали правильно. Но надо или выбивпть самому в таком случае, или играть до свистка. Карасев дал доиграть эпизод.
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ScarlettOgusania
1665951067
Зобнин - лох, которого обвели вокруг пальца, ему бы не фейр-плей играть, а продолжать играть, свистка не было, значит игра продолжается, или выбивай мяч в аут
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ySS
1665953019
Ладно, Рома, проехали
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Дядя Серёжа
1665973373
Футболистрнул бы в аут
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Solist345345
1665989032
Да, Зобнин просто тупанул. Выбей в аут и проблема решена. Ну, а так, уже как есть, осадок остался, конечно.
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Ziklop
1665991296
тупая отмазка, бежал с мячом, а после того как его обокрали начал крыльями махать.
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mlbond1947@gmail.com
1666116275
Зобнин пишет что как человек он сделал все правильно что лишний раз доказывает что он идиот. И трус, потому что в интервью побоялся признать что совершил стилистическую ошибку, возможно не объяснимую даже самому себе. вместо этого он заявляет что как человек он сделал все правильно, - конченый идиот и как человек и как футболист. У него есть время и возможность публично признать это а нет так его будут проклинать и ненавидеть за два невынужденно потерянных по его вине очка.
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