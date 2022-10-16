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    Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Пари НН»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 13-го тура РПЛ с «Пари НН».

    • Петербуржцы победили со счетом 3:0.
    • Команда лидирует в РПЛ, опережая «Ростов» и «Спартак» на 8 очков.

    «По счету может показаться, что достаточно легко было. На самом деле игра была непростая. Хорошо, что мы смогли забить два мяча в первом тайме, но прекрасно понимали, что были случаи, когда «Пари НН» проигрывал после первого тайма и по ходу второго возвращался в игру. У команды есть характер. Несмотря на то что после третьего мяча отдали инициативу, местами играли не так активно, как хотелось бы. Тем не менее считаю, мы заслуженно победили в непростом матче. Результат для нас положительный, будем готовиться к следующему матчу.

    В «Пари НН» есть несколько игроков из «Зенита». Как они себя проявляют в основном составе? Что касается воспитанников нашего клуба, мы, конечно, следим, смотрим за всеми игроками. Обмениваемся информацией с тренерами. Немного пообщались с Михаилом Галактионовым перед матчем. Конечно, следим. Прекрасно, когда молодые футболисты получают игровую практику, – это позволяет им расти, прибавлять. Будем смотреть, насколько они готовы будут составить конкуренцию игрокам, которые у нас выходят в стартовом составе», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +901

      Красногвардейчик 2 минуты назад

      На самом деле игра была непростая.
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      Всегда смеюсь когда Семак так говорит после игр с фармами)))

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      Рейтинг: +900

      Конопляных дел мастер 7 минут назад

      Ну это не разгром, а крупная победа. Разгром это 5-1, 5-0, 5-2 как с хряками. Гыгыгы

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