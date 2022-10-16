Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Чалов рассказал, что ему нужно улучшить в своей игре

    Форвард ЦСКА Федор Чалов назвал качество, которое ему необходимо усилить. Россиянин привел в пример нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    – Что, на твой взгляд, тебе еще необходимо улучшить в своей игре?

    – В любом случае надо работать над реализацией. Если посмотреть на топы, того же Холанда, который в каждой игре делает хет-трики, то много в чем нужно прибавить.

    – Ты привел в пример настоящую машину, человека с другой планеты.

    – Да, и на везение не спишешь. У него голов больше, чем игр. Это очень круто. Психология на сумасшедшем уровне.

    – Что-то подмечал для себя в его игре?

    – Конечно, он футболист на максималках. Атлетичен, хорошо бежит, борется, бьет – все на запредельном уровне. Я не вижу у него слабых мест. Возможно, дриблинг, но он нападающему не всегда нужен.

    • Чалов забил 7 голов в 12 матчах РПЛ этого сезона.
    • На счету Холанда 15 голов в 9 матчах АПЛ.

    Новости по теме
    Чалов рассказал о своей цели в матче со «Спартаком»
    Корнаухов сообщил, над чем нужно работать Чалову 4
    Назван лучший игрок ЦСКА в сентябре 1
    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +901

      Красногвардейчик 1 час назад

      Федя сейчас играет хорошо, вот над реализацией поработать надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23334

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да, Федя, улучшать надо всё, кроме веса. )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11