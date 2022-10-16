Чалов рассказал, что ему нужно улучшить в своей игре

Форвард ЦСКА Федор Чалов назвал качество, которое ему необходимо усилить. Россиянин привел в пример нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

– Что, на твой взгляд, тебе еще необходимо улучшить в своей игре?

– В любом случае надо работать над реализацией. Если посмотреть на топы, того же Холанда, который в каждой игре делает хет-трики, то много в чем нужно прибавить.

– Ты привел в пример настоящую машину, человека с другой планеты.

– Да, и на везение не спишешь. У него голов больше, чем игр. Это очень круто. Психология на сумасшедшем уровне.

– Что-то подмечал для себя в его игре?

– Конечно, он футболист на максималках. Атлетичен, хорошо бежит, борется, бьет – все на запредельном уровне. Я не вижу у него слабых мест. Возможно, дриблинг, но он нападающему не всегда нужен.