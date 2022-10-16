«Зенит» и «Пари НН» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

«Нижний Новгород»: Гойло, Набиуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Калинский, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.

Запасные: Нигматуллин, Пенчиков, Александров, Юлдошев, Жигулев, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Кротов, Милсон, Янсане.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан.