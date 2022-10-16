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«Зенит» и «Пари НН» назвали стартовые составы

16 октября 2022, 15:31
4

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

«Нижний Новгород»: Гойло, Набиуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Калинский, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.

Запасные: Нигматуллин, Пенчиков, Александров, Юлдошев, Жигулев, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Кротов, Милсон, Янсане.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан.

  • Матч начнется в 16:30 по Москве.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород
Комментарии (4)
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Беспонтий
1665925060
надрали чувствуется кое что кому то за воронеж даже мостовой в обойме сходу жаль вендел обиделся и травму холит - давайте покажите сильнейший состав на выезде в деле удачи
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ААМ
1665925493
Зениту надо побеждать. Ждём победы.
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diesel ромыч
1665926216
состав боевой, надо побеждать!
Ответить
Красногорск_Фан
1665928175
Зенит. Покажите всем сегодня какой Галактионов недотренер.
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