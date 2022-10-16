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    «Зенит» и «Пари НН» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

    «Нижний Новгород»: Гойло, Набиуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Калинский, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.

    Запасные: Нигматуллин, Пенчиков, Александров, Юлдошев, Жигулев, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Кротов, Милсон, Янсане.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

    Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан.

    • Матч начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4514

      ААМ 8 минут назад

      Зениту надо побеждать. Ждём победы.

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      Рейтинг: +6374

      Беспонтий 15 минут назад

      надрали чувствуется кое что кому то за воронеж
      даже мостовой в обойме сходу
      жаль вендел обиделся и травму холит
      -
      давайте покажите сильнейший состав на выезде в деле
      удачи

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