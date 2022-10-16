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  • «Высшая степень идиотизма и подлости». Агент Смирнов – о желании Сычевого сменить фамилию

«Высшая степень идиотизма и подлости». Агент Смирнов – о желании Сычевого сменить фамилию

16 октября 2022, 11:51
12

Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет вратаря «Байера» Андрея Лунева) прокомментировал желание форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого сменить фамилию.

Игрок объясняет это уважением к отчиму. Однако агент считает, что Сычевой не хочет, чтобы его путали с Дмитрием Сычевым.

«Сменить фамилию своего отца на фамилию отчима ради того, чтобы тебя не путали с Сычевым – это высшая степень идиотизма и подлости. Я все сказал», – написал Смирнов.

  • Сычевой – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
  • Это дебютный сезон в высшем дивизионе для игрока.
  • «Оренбург» идет в таблице 9-м.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Оренбург Писарский Владимир
Комментарии (12)
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Sky Spartak
1665911131
Ты совсем дурной ! Какая подлость ))))
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Таврида
1665911575
Кретинизм высшей степени. Человек уважает человека который его вырастил, при чем тут агент Смирнов???
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ilichkadr
1665911832
Ой, дурак..............
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russkiisergei
1665912232
Как можно путать клоуна с легендой?
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Беспонтий
1665913004
причём тут сычёв? 27 лет а он только прозрел про отца и отчима моё личное (говённое естественно) мнение ---- фамилия переводится на известный язык как "Сичовий" и такое ! напоминание о родстве крайне невыгодно выскочившему человечку из ниоткуда в куда
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Ruryu
1665913810
Высшая степень идиотизма,это комментировать личные действия человека,которые к футболу,не имеет отношение.
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Александр.Т.
1665916024
Если родной отец не как не принимал участие в воспитание,а отчим ростил, воспитывал, и т д и если ты уважаешь отчема и с читаешь его батей то это уде дело самого игрока менять или не менять фамилию
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ScarlettOgusania
1665918547
Если по мнению Смирнова, Сычевой меняет фамилию из-за Сычёва, то не будут ли путать его с Писаревым, ведь тоже весьма похоже) но вообще странное предположение. По закону смена фамилии не возбраняется, юристу это должно быть известно
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BarStep
1665919554
Мальчик в моих глазах упал ниже плинтуса.. Фамилию ребенку дает отец и эту фамилию сыну нужно нести по жизни с достоинством! Это называется - род..
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