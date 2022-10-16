«Высшая степень идиотизма и подлости». Агент Смирнов – о желании Сычевого сменить фамилию

Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет вратаря «Байера» Андрея Лунева) прокомментировал желание форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого сменить фамилию.
Игрок объясняет это уважением к отчиму. Однако агент считает, что Сычевой не хочет, чтобы его путали с Дмитрием Сычевым.
«Сменить фамилию своего отца на фамилию отчима ради того, чтобы тебя не путали с Сычевым – это высшая степень идиотизма и подлости. Я все сказал», – написал Смирнов.
- Сычевой – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
- Это дебютный сезон в высшем дивизионе для игрока.
- «Оренбург» идет в таблице 9-м.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова