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    «Высшая степень идиотизма и подлости». Агент Смирнов – о желании Сычевого сменить фамилию

    Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет вратаря «Байера» Андрея Лунева) прокомментировал желание форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого сменить фамилию.

    Игрок объясняет это уважением к отчиму. Однако агент считает, что Сычевой не хочет, чтобы его путали с Дмитрием Сычевым.

    «Сменить фамилию своего отца на фамилию отчима ради того, чтобы тебя не путали с Сычевым – это высшая степень идиотизма и подлости. Я все сказал», – написал Смирнов.

    • Сычевой – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • Это дебютный сезон в высшем дивизионе для игрока.
    • «Оренбург» идет в таблице 9-м.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17015

      ilichkadr 4 минуты назад

      Ой, дурак..............

      0
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      Рейтинг: +257

      Таврида 9 минут назад

      Кретинизм высшей степени. Человек уважает человека который его вырастил, при чем тут агент Смирнов???

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      Рейтинг: +2415

      fakeid 9 минут назад

      дебил какой-то этот смирнов. ещё бы до баб дое***ся, какого хера они меняют фамилию при замужестве. захотел человек - сменил. законом разрешено.

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      Рейтинг: +1220

      Sky Spartak 16 минут назад

      Ты совсем дурной !
      Какая подлость ))))

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