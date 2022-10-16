Акинфеев: «Я соскучился по сильному ЦСКА»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное – это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы.

Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет», – сказал голкипер.

Это матч за 2-е место в таблице РПЛ.

«Спартак» не побеждал на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.

Для обоих тренеров это 1-е главное московское дерби.

Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и ЦСКА