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    Акинфеев: «Я соскучился по сильному ЦСКА»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное – это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы.

    Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет», – сказал голкипер.

    • Это матч за 2-е место в таблице РПЛ.
    • «Спартак» не побеждал на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
    • Для обоих тренеров это 1-е главное московское дерби.

    Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и ЦСКА

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +249

      НикКин 5 минут назад

      так что футбола не было было купи продай так что не чего не меняется

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      Рейтинг: +249

      НикКин 6 минут назад

      До этого спартак все покупал а теперь зенит все покупает

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      Рейтинг: +249

      НикКин 6 минут назад

      Когда Гинер все покупал

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      Рейтинг: +14

      diesel ромыч 1 час назад

      цска должен не проиграть сегодня!

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