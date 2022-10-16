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Акинфеев: «Я соскучился по сильному ЦСКА»

16 октября 2022, 09:53
5

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное – это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы.

Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет», – сказал голкипер.

  • Это матч за 2-е место в таблице РПЛ.
  • «Спартак» не побеждал на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
  • Для обоих тренеров это 1-е главное московское дерби.

Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и ЦСКА

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
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diesel ромыч
1665906799
цска должен не проиграть сегодня!
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НикКин
1665911612
Когда Гинер все покупал
Ответить
НикКин
1665911663
До этого спартак все покупал а теперь зенит все покупает
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НикКин
1665911726
так что футбола не было было купи продай так что не чего не меняется
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