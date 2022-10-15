«Я чуть не прослезился, когда сын сказал мне, что я молодец». Черданцев – о своей новой книге

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выпустил книгу про историю чемпионатов мира по футболу. Он рассказал о реакции сына.

— Сын активно читает ваши книги. Что говорит?

— Ему нравится, он читает и даже перечитывает. Он видел, над чем я работал, помогал в каких-то главах, говорил: «Это длинно, это непонятно, это хорошо». Был у меня такой фокус-группой. Сегодня, когда прочел последний абзац новой книги, сказал: «Папа, ты молодец. Я вообще чуть не прослезился». Было очень приятно.

— Какой гонорар был за первую книгу про чемпионаты мира? Можно этим зарабатывать?

— Вообще никак нельзя. За два с половиной года работы получилось 50 тысяч рублей. Еще какие-то совсем маленькие суммы — с проданных книг. Чтобы зарабатывать с тиража, надо продавать миллионы экземпляров. Тогда будут какие-то деньги.

Но я это делаю просто для удовольствия. Плюс здесь есть какая-то определенная миссия. В индустрии существую уже 26 лет, чувствую необходимость какой-то просветительской деятельности, популяризации главного футбольного события — каким был ЧМ до появления ЛЧ и еврокубков. Понимаю, что современное поколение, ровесники моего сына не знают, кто такой Пеле. Спроси на улице — думаю, половина не ответит. А про того же Жюста Фонтена вспомнит еще меньше.

Поэтому эта история для меня не про гонорар абсолютно. Зарабатывают на литературе мастодонты вроде Донцовой, Акунина и других. Там миллионные тиражи, продажа киноправ и так далее. Сложный бизнес, которым надо заниматься очень серьезно. Мне повезло, что удалось туда нос просунуть, издать четвертую книжку. Это вообще неплохо для спортивной литературы, которую во всем мире, не только в России, читают плохо.