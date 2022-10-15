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    Терюшков: «Уверен, «Химки» зацепятся за очки в матче со «Спартаком»

    Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился впечатлениями после ничьей с «Факелом» (0:0) в 13-м туре РПЛ.

    «Смотрел за игрой с трибуны С. Как болельщик могу сказать, что хотелось бы уже победы от «Химок».

    Клуб провел хорошую акцию для поддержки ВС РФ, Георгиевской ленточкой на форме.

    Новый менеджмент ориентирован на болельщиков, будут проводить работы по привлечению зрителей на трибуны. Надо вовлекать людей в футбол. Думаю, болельщиков будет больше.

    В следующем туре точно будет интересная игра со «Спартаком». Спартак Гогниев перестроил игру «Химок», состав. Уверен, зацепятся за очки. Я обязательно посещу матч», – сказал Терюшков.

    • Безвыигрышная серия химчан во всех турнирах достигла 12 матчей.
    • Команда осталась в зоне вылета РПЛ (15-е место).
    • Игра со «Спартаком» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: «Матч ТВ»

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