Президент «Урала» Иванов оценил работу Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов похвалил главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Белорус возглавил «Урал» 15 августа.

Команда одержала 4 победы подряд.

В пятницу екатеринбуржцы выиграли у «Ростова» в гостях – 2:1.

«Насколько доволен игрой? Как можно быть недовольным на выезде, когда «Ростов» ни одной игры не проиграл дома? А мы у них выиграли впервые в сезоне. Конечно, я доволен игрой и результатом.

Игра была боевая. «Ростов» – неуступчивая команда, идут в лидерах, им нужно было побеждать. Да, были желтые карточки, что поделаешь – это футбол. Ребята бились и сражались.

Судья судил, как понимал и видел. У нас претензий к судейству нет. Конечно, не хотелось, чтобы нам пенальти ставили, но судья так сделал. Что сейчас сделаешь?

Как Гончаренко изменил «Урал»? Изменил в лучшую сторону. Мы стали более качественный футбол показывать.

Футболисты поняли задачи тренера, и играем сейчас в современный футбол», – сказал Иванов.