Президент «Урала» Иванов оценил работу Гончаренко

Очень много текста, просто посмотрите на таблицу.
Не стоит восхвалять ИГРУ , команда стала набирать очки - это главное.
Президент «Урала» Григорий Иванов похвалил главного тренера команды Виктора Гончаренко.
- Белорус возглавил «Урал» 15 августа.
- Команда одержала 4 победы подряд.
- В пятницу екатеринбуржцы выиграли у «Ростова» в гостях – 2:1.
«Насколько доволен игрой? Как можно быть недовольным на выезде, когда «Ростов» ни одной игры не проиграл дома? А мы у них выиграли впервые в сезоне. Конечно, я доволен игрой и результатом.
Игра была боевая. «Ростов» – неуступчивая команда, идут в лидерах, им нужно было побеждать. Да, были желтые карточки, что поделаешь – это футбол. Ребята бились и сражались.
Судья судил, как понимал и видел. У нас претензий к судейству нет. Конечно, не хотелось, чтобы нам пенальти ставили, но судья так сделал. Что сейчас сделаешь?
Как Гончаренко изменил «Урал»? Изменил в лучшую сторону. Мы стали более качественный футбол показывать.
Футболисты поняли задачи тренера, и играем сейчас в современный футбол», – сказал Иванов.