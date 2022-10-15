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    Президент «Урала» Иванов оценил работу Гончаренко

    Президент «Урала» Григорий Иванов похвалил главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    • Белорус возглавил «Урал» 15 августа.
    • Команда одержала 4 победы подряд.
    • В пятницу екатеринбуржцы выиграли у «Ростова» в гостях – 2:1.

    «Насколько доволен игрой? Как можно быть недовольным на выезде, когда «Ростов» ни одной игры не проиграл дома? А мы у них выиграли впервые в сезоне. Конечно, я доволен игрой и результатом.

    Игра была боевая. «Ростов» – неуступчивая команда, идут в лидерах, им нужно было побеждать. Да, были желтые карточки, что поделаешь – это футбол. Ребята бились и сражались.

    Судья судил, как понимал и видел. У нас претензий к судейству нет. Конечно, не хотелось, чтобы нам пенальти ставили, но судья так сделал. Что сейчас сделаешь?

    Как Гончаренко изменил «Урал»? Изменил в лучшую сторону. Мы стали более качественный футбол показывать.

    Футболисты поняли задачи тренера, и играем сейчас в современный футбол», – сказал Иванов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11817

      Алексей З 5 минут назад

      Очень много текста, просто посмотрите на таблицу.
      Не стоит восхвалять ИГРУ , команда стала набирать очки - это главное.

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