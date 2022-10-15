Селихов продлил контракт со «Спартаком», Нагорных сменил Плутника в «Локо», Карраскаль интересен «Атлетико» и другие новости дня

«Атлетико» интересуется Карраскалем. Симеоне давно следит за игроком ЦСКА.

Бердыев и еще три тренера могут сменить Галактионова в «Пари НН».

У Мбаппе ухудшились отношения с игроками «ПСЖ». Его поддерживает только Гальтье.

Петржела: «Все россияне из РПЛ боятся мобилизации. Зимой может случиться массовый отъезд в Европу».

Россия опустилась на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Плутник покинул пост президента «Локомотива».

«Спартак» планирует зимой усилить три позиции.

Линекер: «Я знаю двух футболистов-геев. Надеюсь, они откроются во время ЧМ в Катаре».

Селихов продлил контракт со «Спартаком».

Карпин: «Судья сегодня ничего не видел. Трактовки правил сводят всех с ума».