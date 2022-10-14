Карпин: «Судья сегодня ничего не видел. Трактовки правил сводят всех с ума»

Валера вообще бы молчал, в том сезоне, когда Спартак убили в Ростове своими решениями, он сказал, что тип нужно без судей обыгрывать, а не жаловаться, а теперь первый нытик на деревне. А ныть команде, которой в каждом матче ставят пенальти-это тупо
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).
«Судья не видел сегодня ничего. Хорошо, что есть VAR.
Трактовки правил сводят с ума всех. Где рука – не рука, где нога – не нога, где пенальт – не пенальти. Непонятно ничего. Короче... Ну, в общем, короче», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Матч в поле судил Евгений Турбин.
- «Ростов» единственный гол забил с пенальти.
- Ростовчане идут в РПЛ 2-ми.