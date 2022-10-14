Карпин: «Судья сегодня ничего не видел. Трактовки правил сводят всех с ума»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Судья не видел сегодня ничего. Хорошо, что есть VAR.

Трактовки правил сводят с ума всех. Где рука – не рука, где нога – не нога, где пенальт – не пенальти. Непонятно ничего. Короче... Ну, в общем, короче», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».