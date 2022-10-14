Линекер: «Я знаю двух футболистов-геев. Надеюсь, они откроются во время ЧМ в Катаре»

Почему в Катаре, наглосаксы в очередной раз проявляют неуважение к законам чужой страны.
Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер рассчитывает на каминг-ауты профессиональных игроков в ноябре-декабре.
По его мнению, это необходимо сделать во время чемпионата мира в Катаре, где однополые отношения считаются преступлением.
«Я знаю двух футболистов-геев. Надеюсь, один из них или оба откроются во время ЧМ. Это было бы потрясающе», – сказал Линекер.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.