Линекер: «Я знаю двух футболистов-геев. Надеюсь, они откроются во время ЧМ в Катаре»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер рассчитывает на каминг-ауты профессиональных игроков в ноябре-декабре.

По его мнению, это необходимо сделать во время чемпионата мира в Катаре, где однополые отношения считаются преступлением.

«Я знаю двух футболистов-геев. Надеюсь, один из них или оба откроются во время ЧМ. Это было бы потрясающе», – сказал Линекер.