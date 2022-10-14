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    Линекер: «Я знаю двух футболистов-геев. Надеюсь, они откроются во время ЧМ в Катаре»

    Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер рассчитывает на каминг-ауты профессиональных игроков в ноябре-декабре.

    По его мнению, это необходимо сделать во время чемпионата мира в Катаре, где однополые отношения считаются преступлением.

    «Я знаю двух футболистов-геев. Надеюсь, один из них или оба откроются во время ЧМ. Это было бы потрясающе», – сказал Линекер.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: Mirror

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +154

      Alec7183 28 минут назад

      Почему в Катаре, наглосаксы в очередной раз проявляют неуважение к законам чужой страны.

      0
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      Рейтинг: +1379

      elessar arnor 55 минут назад

      кто решит присоединиться к Дзюбе?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2562

      волчарик 1 час назад

      Не надо надеяться,что нас вернут в мировой футбол.Надо самим уходить от этой пи....лгбтшни.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1379

      elessar arnor > волчарик 55 минут назад

      у тебя в стране попы и пропагандисты геи, не убежишь

      1
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      Рейтинг: +2562

      волчарик > elessar arnor 51 минуту назад

      Рядом с собой не видел,может рыбак рыбака..............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1379

      elessar arnor > волчарик 21 минуту назад

      так ты с завода что с тебя взять

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      Ответить
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      Рейтинг: +10496

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну-ну.. откроются они в Катаре!

      2
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      Рейтинг: +6345

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ни Дзюба, ни хiхлы не поехали на ЧМ... Круг сужается, половина сборной Англии - заднеприводные, это понятно, а кто ещё?

      6
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      Рейтинг: +1563

      Benifacto 1 час назад

      ДБ сам тоже дырявый походу

      1
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      Рейтинг: +881

      Untitled-1 2 часа назад

      Потом ты их там будешь отмазывать от статей?

      3
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      Рейтинг: +836

      Riot Zero > Untitled-1 1 час назад

      Им там бошки поотрезают.

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