Линекер оценил влияние тренера Португалии на Роналду

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер считает, что 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему представляет собой огромную угрозу в штрафной соперника.
«Роналду показывает, какой он целеустремленный – это одна из причин, почему он такой великий.
Думаю, что Роберто Мартинес очень хорошо с ним справляется. Если бы он заменил Криштиану – это произвело бы фурор в стане команды. Вопрос очень деликатный. Нам придется подождать и посмотреть, будет ли это иметь какой-то негативный эффект или влияние на то, как Португалия закончит турнир.
Я наблюдаю за Криштиану и думаю, что он по-прежнему представляет собой огромную угрозу в штрафной. Его движение великолепно, он не на том уровне, что раньше, но он все еще может кое-что сделать», – сказал Линекер.
- Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти). Он заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.
- Игра 1/4 финала Португалия – Франция состоится 5 июля и начнется в 22:00 мск.