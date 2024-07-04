Линекер оценил влияние тренера Португалии на Роналду

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер считает, что 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему представляет собой огромную угрозу в штрафной соперника.

«Роналду показывает, какой он целеустремленный – это одна из причин, почему он такой великий.

Думаю, что Роберто Мартинес очень хорошо с ним справляется. Если бы он заменил Криштиану – это произвело бы фурор в стане команды. Вопрос очень деликатный. Нам придется подождать и посмотреть, будет ли это иметь какой-то негативный эффект или влияние на то, как Португалия закончит турнир.

Я наблюдаю за Криштиану и думаю, что он по-прежнему представляет собой огромную угрозу в штрафной. Его движение великолепно, он не на том уровне, что раньше, но он все еще может кое-что сделать», – сказал Линекер.