Петржела: «Все россияне из РПЛ боятся мобилизации. Зимой может случиться массовый отъезд в Европу»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о влиянии частичной мобилизации в России на футболистов.

«Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто об этом не говорят. В зимнее трансферное окно может случиться массовый отъезд молодых и перспективных российских футболистов в средние европейские клубы.

Они сильно потеряют в деньгах в случае ухода из РПЛ, но зато смогут полностью сконцентрироваться на футболе», – сказал Петржела.