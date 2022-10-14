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    Петржела: «Все россияне из РПЛ боятся мобилизации. Зимой может случиться массовый отъезд в Европу»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о влиянии частичной мобилизации в России на футболистов.

    «Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто об этом не говорят. В зимнее трансферное окно может случиться массовый отъезд молодых и перспективных российских футболистов в средние европейские клубы.

    Они сильно потеряют в деньгах в случае ухода из РПЛ, но зато смогут полностью сконцентрироваться на футболе», – сказал Петржела.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Сообщалось, что несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы.

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    Источник: Sport24

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