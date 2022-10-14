Петржела: «Все россияне из РПЛ боятся мобилизации. Зимой может случиться массовый отъезд в Европу»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о влиянии частичной мобилизации в России на футболистов.
«Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто об этом не говорят. В зимнее трансферное окно может случиться массовый отъезд молодых и перспективных российских футболистов в средние европейские клубы.
Они сильно потеряют в деньгах в случае ухода из РПЛ, но зато смогут полностью сконцентрироваться на футболе», – сказал Петржела.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Сообщалось, что несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы.
Источник: Sport24