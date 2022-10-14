У Мбаппе ухудшились отношения с игроками «ПСЖ». Его поддерживает только Гальтье

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ухудшились отношения с одноклубниками, сообщает L’Equipe.

Футболисты парижского клуба недовольны статусом Мбаппе в команде, который он получил после продления контракта.

Капитан «ПСЖ» Маркиньос и испаноговорящие игроки поддерживают Лионеля Месси и Неймара. Тажке Мбаппе лишился поддержки от Ашрафа Хакими, Норди Мукиеле и Преснеля Кимпембе.

На стороне француза по-прежнему остается главный тренер Кристоф Гальтье.