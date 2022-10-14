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    У Мбаппе ухудшились отношения с игроками «ПСЖ». Его поддерживает только Гальтье

    У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ухудшились отношения с одноклубниками, сообщает L’Equipe.

    Футболисты парижского клуба недовольны статусом Мбаппе в команде, который он получил после продления контракта.

    Капитан «ПСЖ» Маркиньос и испаноговорящие игроки поддерживают Лионеля Месси и Неймара. Тажке Мбаппе лишился поддержки от Ашрафа Хакими, Норди Мукиеле и Преснеля Кимпембе.

    На стороне француза по-прежнему остается главный тренер Кристоф Гальтье.

    • Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.
    • Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • В этом сезоне француз забил 12 голов в 13 матчах.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17396

      Cleaner 26 минут назад

      Если человек гуно, то и относятся к нему все как к гуну...(((

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      Рейтинг: +1076

      Александр52 1 час назад

      Ситуация понятна. В силу физиологических изменений Мбаппе, а это было неизбежно, это происходит с взрослением любого человека, он просто задеревенел, обводок нет, бег ослаб, видна его усталость, развилось ещё большее желание делать всё самому без команды, к тому же его гнусный характер, мнимая неприкасаемость как национального кадра, ну и этот контракт, разрешающий ему делать все что он захочет. На лицо, в итоге, общий спад физической формы, поиск врагов, желание переложить свои неудачи на партнёров, развитие конфликтности, это же происходит не только в ПСЖ, но и в сборной Франции. Это фактически конец карьере. Это не просто звёздная болезнь, это логичный финал из-за не желания работать над собой, элементарно развиваться и мудро взрослеть

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