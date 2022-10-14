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    Тренер «ПСЖ» Гальтье разозлился на журналистов из-за вопроса про Мбаппе

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье эмоционально отреагировал на вопрос о желании нападающего Килиана Мбаппе покинуть клуб.

    «Вы – журналисты – никогда не говорите о футболе. На каждой пресс-конференции мы обсуждаем футбол максимум одну минуту.

    Кроме того, вы не верите моим словам. Я говорю, что все хорошо, что мы едины, а вы пишете обратное. Я здесь не для того, чтобы комментировать слухи», – сказал Гальтье.

    • Сообщалось, что Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» в январе.
    • В мае он продлил контракт с клубом по схеме «2+1».
    • В этом сезоне француз забил 12 голов в 13 матчах.

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    Источник: AS

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