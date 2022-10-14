Тренер «ПСЖ» Гальтье разозлился на журналистов из-за вопроса про Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье эмоционально отреагировал на вопрос о желании нападающего Килиана Мбаппе покинуть клуб.

«Вы – журналисты – никогда не говорите о футболе. На каждой пресс-конференции мы обсуждаем футбол максимум одну минуту.

Кроме того, вы не верите моим словам. Я говорю, что все хорошо, что мы едины, а вы пишете обратное. Я здесь не для того, чтобы комментировать слухи», – сказал Гальтье.