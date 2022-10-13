«Снова себя покажем, когда вернемся». Промес – о «Спартаке» в еврокубках

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о падении уровня российской Премьер-лиги.

«Не согласен с этим. Сейчас мы не играем в Европе, и не с чем сравнивать, но не так давно мы обыгрывали «Наполи» в Лиге Европы. Чего, например, не сделал сейчас «Аякс».

Считаю, что как только мы вернемся в еврокубки, мы снова себя покажем», – сказал Промес.