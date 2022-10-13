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    «Снова себя покажем, когда вернемся». Промес – о «Спартаке» в еврокубках

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о падении уровня российской Премьер-лиги.

    «Не согласен с этим. Сейчас мы не играем в Европе, и не с чем сравнивать, но не так давно мы обыгрывали «Наполи» в Лиге Европы. Чего, например, не сделал сейчас «Аякс».

    Считаю, что как только мы вернемся в еврокубки, мы снова себя покажем», – сказал Промес.

    • В прошлом сезоне «Спартак» выиграл группу Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
    • В 1/8 финала команда попала на «РБ Лейпциг», но из-за санкций была исключена из турнира.
    • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до лета 2023 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.10.2022 21:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10486

      R_a_i_n 24 минуты назад

      Что-то навозом конским несёт. Клинер не пробегал?

      0
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      Рейтинг: +17396

      Cleaner 54 минуты назад

      Промесас РАЗБУШЕВАЛСЯ!...)))

      0
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      Рейтинг: +641

      Zenit40k 1 час назад

      Сант-гален вас ждёт ,гыгы

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      Ответить
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      Рейтинг: +10486

      R_a_i_n 2 часа назад

      Думаю когда вернемся Антоха уже карьеру закончит.

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      Рейтинг: +2032

      almanev > R_a_i_n 1 час назад

      К сожалению, скорее всего так и будет

      0
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      Рейтинг: +65

      AlexanderFCSM > R_a_i_n 1 час назад

      что-то как-то недооцениваете русскую армию, до лета еще все закончим, и Европе придется принять все, что мы будем диктовать, ну или активно разлагаться

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      Рейтинг: +17396

      Cleaner > R_a_i_n 53 минуты назад

      К тому времени не только Антоха, но и Дельфин свою карьеру закончит!

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      Рейтинг: +17396

      Cleaner > AlexanderFCSM 52 минуты назад

      Вы, Александр, будете что то кому то диктовать? А не спартач ли Вы?

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      Рейтинг: +12087

      ВетеR 2 часа назад

      осталось только вернуться )

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      Рейтинг: +3835

      Питерский князь 2 часа назад

      Промес на угольной шахте потерялся.
      :))))

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