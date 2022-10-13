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  • Канчельскис: «Fan ID придумал идиот. Я бы не оформил его даже за 10 тысяч евро»

Канчельскис: «Fan ID придумал идиот. Я бы не оформил его даже за 10 тысяч евро»

13 октября 2022, 19:32
5

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал введение системы Fan ID в РПЛ.

«Зачем мне Fan ID? Я не буду его оформлять. Что это за безобразие? Какой-то болван придумал, честное слово.

Мы же любим отличаться умом и сообразительностью – нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего.

Я бы не оформил Fan ID даже за 10 тысяч евро, мне это неинтересно. Я ходил на футбол из-за интереса и получал удовольствие.

А сейчас мне надо куда-то идти, отравлять фотографию – зачем? Может, еще паспорт им отправить?

Fan ID – великий идиотизм, который придумал какой-то идиот», – заявил Канчельскис.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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odessakmv
1665679034
правильно, не ходи на футбол, а деньги на билет лучше пропей
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То ли ещё будет
1665679952
В кои-то веки соглашусь с Канчельскисом.
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Красногвардейчик
1665681461
!00% прав
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Enter2006
1665682667
В своё время когда хотели запретить проезд фур по Москве в дневное время, а разрешить только ночью, все думали что это реально избавит от пробок. Но есть скоропортящийся товар и п.р., для них придумали пропуска. Но через пару мес почти у всех фур появились такие пропуска... В итоге толку ноль а кто-то хорошо на этих пропусках наживается. Доп прибыль ) Fan ID, его же тоже нужно будет обслуживать ) Хорошие деньги, доп прибыль ) Уверен что от него тоже будет толку ноль. Очередное высасывание денег с бюджета. Как говорил в своё время Генри Форд намекая где реальная прибыль: "Мы делаем машины для того, чтобы продавать на них запчасти "
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АлексМак
1665689267
Вот это верно подметил!
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