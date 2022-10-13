Канчельскис: «Fan ID придумал идиот. Я бы не оформил его даже за 10 тысяч евро»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал введение системы Fan ID в РПЛ.
«Зачем мне Fan ID? Я не буду его оформлять. Что это за безобразие? Какой-то болван придумал, честное слово.
Мы же любим отличаться умом и сообразительностью – нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего.
Я бы не оформил Fan ID даже за 10 тысяч евро, мне это неинтересно. Я ходил на футбол из-за интереса и получал удовольствие.
А сейчас мне надо куда-то идти, отравлять фотографию – зачем? Может, еще паспорт им отправить?
Fan ID – великий идиотизм, который придумал какой-то идиот», – заявил Канчельскис.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «РБ Спорт»