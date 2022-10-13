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    Канчельскис: «Fan ID придумал идиот. Я бы не оформил его даже за 10 тысяч евро»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал введение системы Fan ID в РПЛ.

    «Зачем мне Fan ID? Я не буду его оформлять. Что это за безобразие? Какой-то болван придумал, честное слово.

    Мы же любим отличаться умом и сообразительностью – нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего.

    Я бы не оформил Fan ID даже за 10 тысяч евро, мне это неинтересно. Я ходил на футбол из-за интереса и получал удовольствие.

    А сейчас мне надо куда-то идти, отравлять фотографию – зачем? Может, еще паспорт им отправить?

    Fan ID – великий идиотизм, который придумал какой-то идиот», – заявил Канчельскис.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5067

      Enter2006 58 минут назад

      В своё время когда хотели запретить проезд фур по Москве в дневное время, а разрешить только ночью, все думали что это реально избавит от пробок. Но есть скоропортящийся товар и п.р., для них придумали пропуска. Но через пару мес почти у всех фур появились такие пропуска... В итоге толку ноль а кто-то хорошо на этих пропусках наживается. Доп прибыль )

      Fan ID, его же тоже нужно будет обслуживать ) Хорошие деньги, доп прибыль ) Уверен что от него тоже будет толку ноль. Очередное высасывание денег с бюджета.

      Как говорил в своё время Генри Форд намекая где реальная прибыль: "Мы делаем машины для того, чтобы продавать на них запчасти "

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      Рейтинг: +2395

      fakeid > Enter2006 7 минут назад

      у нас весь центр вообще закрыт для фур, можно только до 3,5 тонн. на кольцевой до 8 тонн. и вообще только 100 улиц разрешены для фур, да и то, скорее всего, по краям города. всего в питере 1200+ улиц, если верить интернетам.

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      Рейтинг: +5067

      Enter2006 > fakeid 3 минуты назад

      У вас другая "интересная" история, никаких дорог не надо ))
      Это порты СПБ ))

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      Рейтинг: +860

      Красногвардейчик 1 час назад

      !00% прав

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      Рейтинг: +81

      То ли ещё будет 1 час назад

      В кои-то веки соглашусь с Канчельскисом.

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      Рейтинг: +81

      odessakmv 1 час назад

      правильно, не ходи на футбол, а деньги на билет лучше пропей

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