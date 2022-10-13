Канчельскис: «Fan ID придумал идиот. Я бы не оформил его даже за 10 тысяч евро»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал введение системы Fan ID в РПЛ.

«Зачем мне Fan ID? Я не буду его оформлять. Что это за безобразие? Какой-то болван придумал, честное слово.

Мы же любим отличаться умом и сообразительностью – нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего.

Я бы не оформил Fan ID даже за 10 тысяч евро, мне это неинтересно. Я ходил на футбол из-за интереса и получал удовольствие.

А сейчас мне надо куда-то идти, отравлять фотографию – зачем? Может, еще паспорт им отправить?

Fan ID – великий идиотизм, который придумал какой-то идиот», – заявил Канчельскис.