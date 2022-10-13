Юран общался с боссами «Химок». Возвращение в клуб зависит от результата матча с «Факелом» (Сергей Ильев)

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран может в четвертый раз вернуться в подмосковный клуб.
«Очередное возвращение Сергея Юрана, по моим данным – не мистика. Более того, какой-то диалог с управленцами «Химками» у него был, ибо штаб Сергея Николаевича находится в режиме ожидания.
Многое, если не все, зависит от результата игры «Химок» с «Факелом».
Остается и небольшая вероятность, что Юран примет «Локо». По крайней мере он для себя его не отсек», – написал Сергей Ильев в телеграме.
- Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
- После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
- Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева