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    Юран общался с боссами «Химок». Возвращение в клуб зависит от результата матча с «Факелом» (Сергей Ильев)

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран может в четвертый раз вернуться в подмосковный клуб.

    «Очередное возвращение Сергея Юрана, по моим данным – не мистика. Более того, какой-то диалог с управленцами «Химками» у него был, ибо штаб Сергея Николаевича находится в режиме ожидания.

    Многое, если не все, зависит от результата игры «Химок» с «Факелом».

    Остается и небольшая вероятность, что Юран примет «Локо». По крайней мере он для себя его не отсек», – написал Сергей Ильев в телеграме.

    • Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
    • Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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