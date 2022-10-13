Игнатьев будет смотреть ЧМ-2022 без России: «Спектакль интересен и без одного великого актера»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что будет смотреть ЧМ-2022.

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира, интерес к нему у меня не упал. Без одного великого актeра спектакль всe равно интересно смотреть. Для меня не играет роли, будет ли наша сборная играть там или нет.

Чемпионат мира интересно посмотреть и понаблюдать, по какому развитию идeт наш футбол, какие новые фамилии появились, какие команды будут выходить на первый план. Может быть, мы увидим новые новаторские идеи, новый творческий подход.

Такие соревнования проходят раз в четыре года, и они очень привлекательны, поэтому за ними и интересно смотреть. Планирую ли я поехать на чемпионат мира в Катар? Меня Юрий Палыч Сeмин звал, но я отказался», – сказал Игнатьев.