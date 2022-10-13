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    Игнатьев будет смотреть ЧМ-2022 без России: «Спектакль интересен и без одного великого актера»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что будет смотреть ЧМ-2022.

    «Конечно, буду смотреть чемпионат мира, интерес к нему у меня не упал. Без одного великого актeра спектакль всe равно интересно смотреть. Для меня не играет роли, будет ли наша сборная играть там или нет.

    Чемпионат мира интересно посмотреть и понаблюдать, по какому развитию идeт наш футбол, какие новые фамилии появились, какие команды будут выходить на первый план. Может быть, мы увидим новые новаторские идеи, новый творческий подход.

    Такие соревнования проходят раз в четыре года, и они очень привлекательны, поэтому за ними и интересно смотреть. Планирую ли я поехать на чемпионат мира в Катар? Меня Юрий Палыч Сeмин звал, но я отказался», – сказал Игнатьев.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Чемпионат»

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