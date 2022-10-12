Терюшков заявил, что Юран покинул «Химки» из-за разговоров о договорных матчах

Бывший член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков назвал причину ухода Сергея Юрана из подмосковного клуба.

«Это все слухи, вы правильно говорите. Говорить о Юране и договорных матчах нереально. Это всe некая игра, ведь Юран не просто так ушел.

Когда я его приглашал на краткосрочный контракт, мы договаривались, что он очень долго будет в клубе. Но заключить долгосрочный контракт не получилось по ряду причин, в том числе из-за интриг, которые начали раздувать в СМИ.

По моему мнению, они не имеют под собой никакой почвы, и мы получили то, что перспективный тренер ушел, а клуб сейчас скатился. На его место пришли псевдоспециалисты, которые каким-то образом появились в клубе.

Я уже сказал, что все решения принимает директор, вот, видимо, поэтому и на этой должности сменился человек», – сказал Терюшков.