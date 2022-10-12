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  • Терюшков заявил, что Юран покинул «Химки» из-за разговоров о договорных матчах

Терюшков заявил, что Юран покинул «Химки» из-за разговоров о договорных матчах

12 октября 2022, 18:49
3

Бывший член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков назвал причину ухода Сергея Юрана из подмосковного клуба.

«Это все слухи, вы правильно говорите. Говорить о Юране и договорных матчах нереально. Это всe некая игра, ведь Юран не просто так ушел.

Когда я его приглашал на краткосрочный контракт, мы договаривались, что он очень долго будет в клубе. Но заключить долгосрочный контракт не получилось по ряду причин, в том числе из-за интриг, которые начали раздувать в СМИ.

По моему мнению, они не имеют под собой никакой почвы, и мы получили то, что перспективный тренер ушел, а клуб сейчас скатился. На его место пришли псевдоспециалисты, которые каким-то образом появились в клубе.

Я уже сказал, что все решения принимает директор, вот, видимо, поэтому и на этой должности сменился человек», – сказал Терюшков.

  • Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
  • После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
  • Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Терюшков Роман
Комментарии (3)
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derrik2000
1665591479
Сколько раз при тебе, когда ты входил в попечительский совет, Юрана сливали из Химок??? Два??? А в 2008-м, когда его тоже ни за что ни по что слили, ты был??? Да даже если два раза при тебе приглашали - сливали, что, твои интервью с нелицеприятными высказываниями в адрес Сергея тоже не ты давал??? Одни козлы в Химках собрались в руководстве...
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Ill Ich
1665597821
"Когда я его приглашал". И далее: "Я уже сказал, что все решения принимает директор". Товарищ явно путается в показаниях, пытается дистанцироваться от проблем, которые сам же и создавал.
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portero
1665599541
Марикон де мьерда петушков!!!!
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