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    «Реал» хочет бесплатно отпустить Азара. Перес устал от поведения бельгийца

    Руководство «Реала» хочет бесплатно расстаться с полузащитником Эденом Азаром.

    По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес устал от поведения 31-летнего бельгийца, который пренебрежительно относится к тренировкам, играм и своей форме.

    «Реал» хочет отпустить его бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную. ведомость.

    • За 3 сезона в «Реале» Азар провел всего 71 матч.
    • В течение этого периода у него было 15 травм.
    • Из-за проблем со здоровьем футболист пропустил 69 игр.

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    Источник: El Nacional

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1108

      САНЁК17 11 минут назад

      Беги в Челси не пропадешь!

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