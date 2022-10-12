«Реал» хочет бесплатно отпустить Азара. Перес устал от поведения бельгийца

Руководство «Реала» хочет бесплатно расстаться с полузащитником Эденом Азаром.

По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес устал от поведения 31-летнего бельгийца, который пренебрежительно относится к тренировкам, играм и своей форме.

«Реал» хочет отпустить его бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную. ведомость.