«Реал» хочет бесплатно отпустить Азара. Перес устал от поведения бельгийца

Руководство «Реала» хочет бесплатно расстаться с полузащитником Эденом Азаром.
По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес устал от поведения 31-летнего бельгийца, который пренебрежительно относится к тренировкам, играм и своей форме.
«Реал» хочет отпустить его бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную. ведомость.
- За 3 сезона в «Реале» Азар провел всего 71 матч.
- В течение этого периода у него было 15 травм.
- Из-за проблем со здоровьем футболист пропустил 69 игр.
Источник: El Nacional