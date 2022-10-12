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Ледяхов: «Спартак» в Кубке просто порвал «Зенит»

12 октября 2022, 15:08
8

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил победу команды над «Зенитом» в третьем туре группового этапа Кубка России (3:0).

«Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными глубже точно не стала. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать.

По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок. Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» всe-таки навяжет борьбу «Зениту», – сказал Ледяхов.

  • «Спартак» лидирует в группе.
  • «Зенит» занимает 1-е место в РПЛ.
  • «Спартак» победил «Зенит» впервые за 5 лет.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ледяхов Игорь
Комментарии (8)
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alp
1665576978
прям порвал? )))
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egor tikhonov
1665578407
вроде бы футболист((( равная игра 100%
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Беспонтий
1665583344
субъективно но слишком много людей позиционирующих себя " бывшими игроками спартака" пытаются вернуться из небытия методом словоблудия и размахиванием кб розой хотя пол жизни за границей
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Ганнибал Лектор
1665599732
Смачно хрюкнул. Порвал - это когда по игре и без шансов. Тут скорее повезло в концовке
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somn
1665646196
Ну, теперь долго будут хрюкать...
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