Ледяхов: «Спартак» в Кубке просто порвал «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил победу команды над «Зенитом» в третьем туре группового этапа Кубка России (3:0).

«Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными глубже точно не стала. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать.

По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок. Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» всe-таки навяжет борьбу «Зениту», – сказал Ледяхов.