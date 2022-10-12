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    Ледяхов: «Спартак» в Кубке просто порвал «Зенит»

    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил победу команды над «Зенитом» в третьем туре группового этапа Кубка России (3:0).

    «Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными глубже точно не стала. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать.

    По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок. Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» всe-таки навяжет борьбу «Зениту», – сказал Ледяхов.

    • «Спартак» лидирует в группе.
    • «Зенит» занимает 1-е место в РПЛ.
    • «Спартак» победил «Зенит» впервые за 5 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +518

      egor tikhonov 14 минут назад

      вроде бы футболист((( равная игра 100%

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      Рейтинг: +10663

      alp 38 минут назад

      прям порвал? )))

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