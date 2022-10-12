Ринат Билялетдинов назвал лучшего кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

Судя по-всему, в Локо начинают опускаться на землю, все три кандидата на пост главного - Сёмин, Галактионов, Талалаев - хорошие тренеры. Любому из них по силам вытащить команду из этого дерьма, в котором она сейчас. Я предпочитаю Сёмина и вернуть в штаб Лоськова, Пашинина и Билялетдинова-старшего.
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов предлагает назначить на пост главного тренера Юрия Семина.
«Михаил Галактионов? Лучше пусть этот выбор объяснят те, кто принимал решение. Они же чем-то руководствовались в тот момент, когда принимали решение. Я не отошел от своей позиции, что на данном этапе кандидатуры лучше Семина просто нет», – сказал Билялетдинов.
- «Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- Команда идет в РПЛ 14-й.
- «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром