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    Ринат Билялетдинов назвал лучшего кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

    Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов предлагает назначить на пост главного тренера Юрия Семина.

    «Михаил Галактионов? Лучше пусть этот выбор объяснят те, кто принимал решение. Они же чем-то руководствовались в тот момент, когда принимали решение. Я не отошел от своей позиции, что на данном этапе кандидатуры лучше Семина просто нет», – сказал Билялетдинов.

    • «Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: Betonmobile.ru

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    Сегодня, 13:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23310

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судя по-всему, в Локо начинают опускаться на землю, все три кандидата на пост главного - Сёмин, Галактионов, Талалаев - хорошие тренеры. Любому из них по силам вытащить команду из этого дерьма, в котором она сейчас. Я предпочитаю Сёмина и вернуть в штаб Лоськова, Пашинина и Билялетдинова-старшего.

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