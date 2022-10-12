Ледяхов – об Эшуорте: «Непонятно, зачем «Спартаку» этот спортивный директор»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора столичного клуба.

«За последние 10 лет в «Спартаке» столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков.

Вообще не вижу смысла в этом назначении», — сказал Ледяхов.