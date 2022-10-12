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    Ледяхов – об Эшуорте: «Непонятно, зачем «Спартаку» этот спортивный директор»

    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора столичного клуба.

    «За последние 10 лет в «Спартаке» столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков.

    Вообще не вижу смысла в этом назначении», — сказал Ледяхов.

    • Эшуорт назначен несколько недель назад.
    • Ранее Эшуорт работал в «Брайтоне», «Ростове».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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