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  • В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной Белоруссии в отборе Евро-2024

В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной Белоруссии в отборе Евро-2024

11 октября 2022, 18:47
12

УЕФА дал комментарий по поводу участия сборной Белоруссии в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«В марте Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить проведение матчей на территории Белоруссии до дальнейшего уведомления.

С тех пор УЕФА постоянно следит за ситуацией, и при необходимости могут быть приняты дальнейшие решения», – сообщили в УЕФА.

  • Белорусы должны сыграть в отборочной группе I.
  • Соперники – Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

Отвечаем на вопросы о Евро-2024: какие группы отбора, когда и где состоится турнир, почему нет России

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Белоруссия. Высшая лига Европа Беларусь
Комментарии (12)
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"supermax"
1665503703
че прям комментить чтоль можно
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paracetamol
1665505641
После нашей победы все руководство УЕФА придется заменить, а для кое-кого применить известную меру наказания!
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alex1951
1665506276
Дело в Бацьке. Он верховодит. Человек умеющий сидеть на двух стульях. Куда ветер подует.....Сложно мужику .И Вовку не бросишь и жить хоотса.... Без комментариев.
Ответить
R_a_i_n
1665506392
Двуличный УЕФА за что наказывает Беларусь?
Ответить
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