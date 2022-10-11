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    В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной Белоруссии в отборе Евро-2024

    УЕФА дал комментарий по поводу участия сборной Белоруссии в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

    «В марте Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить проведение матчей на территории Белоруссии до дальнейшего уведомления.

    С тех пор УЕФА постоянно следит за ситуацией, и при необходимости могут быть приняты дальнейшие решения», – сообщили в УЕФА.

    • Белорусы должны сыграть в отборочной группе I.
    • Соперники – Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

    Отвечаем на вопросы о Евро-2024: какие группы отбора, когда и где состоится турнир, почему нет России

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17989

      DVOK68 22 минуты назад

      И до вас долетят гостинчики...немного попозже...ответите не только за футбол,разумеется)

      0
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      Рейтинг: +10426

      R_a_i_n 38 минут назад

      Двуличный УЕФА за что наказывает Беларусь?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11029

      alex1951 40 минут назад

      Дело в Бацьке. Он верховодит. Человек умеющий сидеть на двух стульях. Куда ветер подует.....Сложно мужику .И Вовку не бросишь и жить хоотса....
      Без комментариев.

      0
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      Рейтинг: +607

      Fialet > alex1951 34 минуты назад

      Извините, но Вы херню написали. У Лукашенко всегда чёткая позиция.

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      Рейтинг: +607

      Fialet > alex1951 31 минуту назад

      Хотя да, возможно я неправ. Если была бы чёткая позиция, послал бы нахер это УЕФА, и организовывал бы с Россией и другими, кто не согласен с диктовкой США, свою лигу.

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      Рейтинг: +11029

      alex1951 > Fialet 30 минут назад

      Извините,но это Вы херню написали.
      Как может союзник России ,быть в обойме УЕФА?
      Только спокойно,без оскорблений.Речь о футболе.ОК?

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      Рейтинг: +17198

      paracetamol 51 минуту назад

      После нашей победы все руководство УЕФА придется заменить, а для кое-кого применить известную меру наказания!

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      Рейтинг: +10824

      "supermax" 1 час назад

      че прям комментить чтоль можно

      6
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