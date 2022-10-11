В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной Белоруссии в отборе Евро-2024

И до вас долетят гостинчики...немного попозже...ответите не только за футбол,разумеется)
УЕФА дал комментарий по поводу участия сборной Белоруссии в квалификации чемпионата Европы 2024 года.
«В марте Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить проведение матчей на территории Белоруссии до дальнейшего уведомления.
С тех пор УЕФА постоянно следит за ситуацией, и при необходимости могут быть приняты дальнейшие решения», – сообщили в УЕФА.
- Белорусы должны сыграть в отборочной группе I.
- Соперники – Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.
Отвечаем на вопросы о Евро-2024: какие группы отбора, когда и где состоится турнир, почему нет России