В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной Белоруссии в отборе Евро-2024

УЕФА дал комментарий по поводу участия сборной Белоруссии в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«В марте Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить проведение матчей на территории Белоруссии до дальнейшего уведомления.

С тех пор УЕФА постоянно следит за ситуацией, и при необходимости могут быть приняты дальнейшие решения», – сообщили в УЕФА.

Белорусы должны сыграть в отборочной группе I.

Соперники – Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

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