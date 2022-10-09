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    Отвечаем на вопросы о Евро-2024: какие группы отбора, когда и где состоится турнир, почему нет России

    9 октября во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка Евро-2024. И сейчас мы ответим на главные вопросы по этому турниру

    Как выглядят группы отбора

    Тут список:

    Всего в отборе участвуют 53 сборные, которые были разделены на семь корзин по рейтингу в Лиге наций. Традиционно сборные с первого и вторых мест поедут на турнир напрямую, со стыков определятся еще три участника.

    УЕФА продумывает все риски. Сейчас в одну группу не попадают более двух команд из стран со слишком холодными зимами. Кроме того, организация разводит сборные: в одной группе точно не сыграют Армения и Азербайджан, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, Беларусь и Украина.

    Когда пройдет этот отбор и каким будет формат

    Матчи отбора к Евро-2024 стартуют 23 марта 2023 года и продлятся до марта-2024. Весь турнир будет состоять из двух этапов. Первый – групповой (завершится в ноябре-2023). Второй – стыковые встречи.

    Всего будут разыграны 23 путевки на турнир. 24-ю получит Германия как хозяйка чемпионата Европы. За право проведения она соперничала с Турцией и победила с большим отрывом во время голосования.

    Почему в группах отбора нет России

    Это стало известно еще 20 сентября. Тогда РФС выступил с таким заявлением:

    «Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

    Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.

    В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты».

    Когда и где пройдет основной турнир

    Как мы уже писали, он состоится в Германии. Дата проведения – с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сам Евро состоится в 10 городах на 10 стадионах:

    • «Олимпиаштадион» (Берлин);
    • «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд);
    • «Меркур Шпиль Арена» (Дюссельдорф);
    • «Дойче банк Парк» (Франкфурт-на-Майне);
    • «Велтинс-Арена» (Гельзенкирхен);
    • «Фолькспаркштадион» (Гамбург);
    • «Рейн Энерги» (Кельн);
    • «Ред Булл Арена» (Лейпциг);
    • «Альянц Арена» (Мюнхен);
    • «Мерседес-Бенц Арена» (Штутгарт).

    Полуфиналы пройдут в Мюнхене и Дортмунде. Финал примет берлинский «Олимпиаштадион».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press, официальный сайт РФС

    Источник: Бомбардир

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