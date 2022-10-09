Отвечаем на вопросы о Евро-2024: какие группы отбора, когда и где состоится турнир, почему нет России

9 октября во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка Евро-2024. И сейчас мы ответим на главные вопросы по этому турниру

Как выглядят группы отбора

Тут список:

Всего в отборе участвуют 53 сборные, которые были разделены на семь корзин по рейтингу в Лиге наций. Традиционно сборные с первого и вторых мест поедут на турнир напрямую, со стыков определятся еще три участника.

УЕФА продумывает все риски. Сейчас в одну группу не попадают более двух команд из стран со слишком холодными зимами. Кроме того, организация разводит сборные: в одной группе точно не сыграют Армения и Азербайджан, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, Беларусь и Украина.

Когда пройдет этот отбор и каким будет формат

Матчи отбора к Евро-2024 стартуют 23 марта 2023 года и продлятся до марта-2024. Весь турнир будет состоять из двух этапов. Первый – групповой (завершится в ноябре-2023). Второй – стыковые встречи.

Всего будут разыграны 23 путевки на турнир. 24-ю получит Германия как хозяйка чемпионата Европы. За право проведения она соперничала с Турцией и победила с большим отрывом во время голосования.

Почему в группах отбора нет России

Это стало известно еще 20 сентября. Тогда РФС выступил с таким заявлением:

«Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.

В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты».

Когда и где пройдет основной турнир

Как мы уже писали, он состоится в Германии. Дата проведения – с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сам Евро состоится в 10 городах на 10 стадионах:

«Олимпиаштадион» (Берлин);

«Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд);

«Меркур Шпиль Арена» (Дюссельдорф);

«Дойче банк Парк» (Франкфурт-на-Майне);

«Велтинс-Арена» (Гельзенкирхен);

«Фолькспаркштадион» (Гамбург);

«Рейн Энерги» (Кельн);

«Ред Булл Арена» (Лейпциг);

«Альянц Арена» (Мюнхен);

«Мерседес-Бенц Арена» (Штутгарт).

Полуфиналы пройдут в Мюнхене и Дортмунде. Финал примет берлинский «Олимпиаштадион».

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press, официальный сайт РФС