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  • Малком: «Этот сезон – лучший в карьере. Но мой потенциал гораздо больше»

Малком: «Этот сезон – лучший в карьере. Но мой потенциал гораздо больше»

11 октября 2022, 12:56

Нападающий «Зенита» Малком высказался о своей игре в текущем сезоне.

— С точки зрения качества игры это ваш лучший сезон в «Зените»?

— Скажу так: мне кажется он лучший в моей профессиональной карьере. Это плоды той работы, которую проделываю. Очень тщательно и бережно отношусь к восстановлению после матчей и к подготовке к следующему. А еще — к питанию. И спать ложусь гораздо раньше, чем раньше.

В общем прям слежу-слежу за собой очень ответственно. И мне кажется, все это начинает проявляться на поле.

При всем при этом считаю, что мой потенциал гораздо больше. Возможно, если бы начал всю эту работу над собой раньше, то же игре с «Факелом» не смазал бы свои моменты, а реализовал бы их все.

Но в любом случае иду правильной дорогой. Больше того, хочется продолжать именно в таком направлении — качественно готовиться к играм и показывать все более улучшенную версию самого себя.

  • В этом сезоне бразилец забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 12 матчах РПЛ.
  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
  • Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
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