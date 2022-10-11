В профсоюзе футболистов считают, что «Химки» пытаются выдавить игроков из-за финансовых проблем

"Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением.
Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды."
Скорее всего, так и есть.
А потом выйдет Гогниев, поднимет шашку - "Хто за мной играть за бесплатно!!!" - и оставшиеся в команде, как бараны, пойдут... (((
ИГШ*РАТЬ, правда, не смогут, так... будут "коллективные усилия" на поле изображать.
Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с отстранением игроков «Химок» от тренировок с основой.
«У нас с ребятами есть контакт. Изучаем ситуацию. Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением.
Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды. Будем дальше пытаться урегулировать ситуацию», — сказал Зотов.
- Сообщалось, что Спартак Гогниев убрал из состава капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.
- «Химки» еще не платили зарплату футболистам в этом сезоне.
- Команда идет на 15-м месте в РПЛ.