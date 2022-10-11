В профсоюзе футболистов считают, что «Химки» пытаются выдавить игроков из-за финансовых проблем

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с отстранением игроков «Химок» от тренировок с основой.
«У нас с ребятами есть контакт. Изучаем ситуацию. Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением.
Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды. Будем дальше пытаться урегулировать ситуацию», — сказал Зотов.
- Сообщалось, что Спартак Гогниев убрал из состава капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.
- «Химки» еще не платили зарплату футболистам в этом сезоне.
- Команда идет на 15-м месте в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»