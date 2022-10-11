Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В профсоюзе футболистов считают, что «Химки» пытаются выдавить игроков из-за финансовых проблем

    Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с отстранением игроков «Химок» от тренировок с основой.

    «У нас с ребятами есть контакт. Изучаем ситуацию. Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением.

    Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды. Будем дальше пытаться урегулировать ситуацию», — сказал Зотов.

    Новости по теме
    Канчельскис назвал возможную причину отстранения трех игроков «Химок» 2
    Агент Идову: «Брайан не понимает, почему его отстранили от тренировок с «Химками» 1
    Юран ответил на вопрос, проклял ли он «Химки» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20152

      derrik2000 2 часа назад

      "Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением.
      Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды."

      Скорее всего, так и есть.
      А потом выйдет Гогниев, поднимет шашку - "Хто за мной играть за бесплатно!!!" - и оставшиеся в команде, как бараны, пойдут... (((
      ИГШ*РАТЬ, правда, не смогут, так... будут "коллективные усилия" на поле изображать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11