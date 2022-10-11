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    Орлов – о Соболеве: «Посмотрите, какой наглый! Рвет и мечет. Напористый»

    Комментатор Геннадий Орлов сравнил форварда «Зенита» Матео Кассьерру и и нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    «Питерцев по-прежнему лихорадит. Потеряли очки в Воронеже. Значит, уверенность потихоньку уходит. Вспомните, сколько было нереализованных моментов и сколько ошибок. Малком должен был забивать больше. Клаудиньо еще не вышел на свой пик. Многовато брака у него.

    Да, можно сетовать на объективные трудности — плохое поле. Но ведь все в одинаковых условиях.

    Про Кассьерру я уже не раз говорил. Он по-прежнему делает не то. Получает мяч и торопится отдать его партнеру. Ну возьми ты игру на себя, продави защитника! Ты же так играл в «Сочи». А в «Зените» нет у него вдохновения. Какой-то потерянный. Пока это большая проблема для колумбийца — не может понять бразильцев.

    Считаю, ему надо чаще брать игру на себя. Вы посмотрите, какой наглый Соболев. Рвет и мечет. Напористый. Хороший пример для Кассьерры. Форвард должен быть наглым!

    • В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
    • Кассьерра ни разу не забил в 12 матчах сезона РПЛ.
    • Он дважды отличился в 3 матчах Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1023

      шахта Заполярная 22 минуты назад

      Я так и не понял, похвалил Орлов Соболева или позавидовал.

      0
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      Рейтинг: +15816

      NewLife 2 часа назад

      Гена, ты еще забыл любимый термин ЭСК: безрассудный. Прямо жалко немытых стало на фоне Соболя, они такие скромняги, даже мастера пантомимы Клаудиньо и Барриос, надо добавить зарплаты, а то Кассьере наглости не хватает.

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      Рейтинг: +11737

      Алексей З 3 часа назад

      Проблемы Кассьерра в психологии. В Сочи он чувствовал себя лидером, а здесь как в гостях, чужой.
      Наверно трудно ему ужиться с толпой бразильцев. Перед ними и Семак пасует. Как ещё объяснить , что расскрученный Мостовой выходит на 78 минуте, а никакущий Клаудиньо в основе ?

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