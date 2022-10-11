Орлов – о Соболеве: «Посмотрите, какой наглый! Рвет и мечет. Напористый»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил форварда «Зенита» Матео Кассьерру и и нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Питерцев по-прежнему лихорадит. Потеряли очки в Воронеже. Значит, уверенность потихоньку уходит. Вспомните, сколько было нереализованных моментов и сколько ошибок. Малком должен был забивать больше. Клаудиньо еще не вышел на свой пик. Многовато брака у него.
Да, можно сетовать на объективные трудности — плохое поле. Но ведь все в одинаковых условиях.
Про Кассьерру я уже не раз говорил. Он по-прежнему делает не то. Получает мяч и торопится отдать его партнеру. Ну возьми ты игру на себя, продави защитника! Ты же так играл в «Сочи». А в «Зените» нет у него вдохновения. Какой-то потерянный. Пока это большая проблема для колумбийца — не может понять бразильцев.
Считаю, ему надо чаще брать игру на себя. Вы посмотрите, какой наглый Соболев. Рвет и мечет. Напористый. Хороший пример для Кассьерры. Форвард должен быть наглым!
- В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
- Кассьерра ни разу не забил в 12 матчах сезона РПЛ.
- Он дважды отличился в 3 матчах Кубка России.