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    Юран оценил вероятность возвращения в «Химки» в четвертый раз

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб в четвертый раз.

    – Теоретически можете допустить свое появление в «Химках» в четвертый раз?

    – Ну, бог любит троицу ж? А там есть еще какое‑то выражение? «Покер лучше хет‑трика»? Ну, если есть такое выражение, то ничего исключать нельзя в этой жизни.

    • Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
    • Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      ароба 1 час назад

      себя не уважать.

      0
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      Рейтинг: +604

      Fialet 2 часа назад

      Ну это уже себя не уважать.

      1
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      Рейтинг: +11737

      Алексей З 3 часа назад

      Кто в наше время от рабаты откажется ?
      Спросите у Писарева.

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