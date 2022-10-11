Юран оценил вероятность возвращения в «Химки» в четвертый раз

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб в четвертый раз.
– Теоретически можете допустить свое появление в «Химках» в четвертый раз?
– Ну, бог любит троицу ж? А там есть еще какое‑то выражение? «Покер лучше хет‑трика»? Ну, если есть такое выражение, то ничего исключать нельзя в этой жизни.
- Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
- После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
- Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»