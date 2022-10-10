Бейл: «Мне все нравится в России. Ощущаю себя в безопасности»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил на вопрос о своем будущем.

– Ты уверен, что продолжишь карьеру в России?

– Да, я играю здесь, и мне все нравится в России! Я ощущаю себя в безопасности тут, все хорошо.

Если бы так не было, то я бы не играл в «Крыльях Советах».