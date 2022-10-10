Бейл: «Мне все нравится в России. Ощущаю себя в безопасности»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил на вопрос о своем будущем.
– Ты уверен, что продолжишь карьеру в России?
– Да, я играю здесь, и мне все нравится в России! Я ощущаю себя в безопасности тут, все хорошо.
Если бы так не было, то я бы не играл в «Крыльях Советах».
- 27-летний голландец выступает за «Крылья» с августа 2021 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 38 матчах.
- Контракт Бейла с самарцами действует до конца сезона-2023/24.
- Летом он отклонил предложение «Штутгарта».
Источник: «Спорт-Экспресс»