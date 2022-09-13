Бейл: «Штутгарт» просил приостановить контракт с «Крыльями», но я отказался. Хотите – платите»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о попытке «Штутгарта» подписать его прошедшим летом.

– Летом у меня были предложения от европейских клубов. Но эти клубы хотели получить меня бесплатно, не заплатив «Крыльям».

В том числе поэтому я отказался: если меня кто-то хочет видеть у себя в команде, вы должны заплатить.

Безумно уважаю «Крылья Советов» и уходить вот так – не в моих правилах.

– Кто приглашал?

– В частности, «Штутгарт» из Бундеслиги. Повторюсь, они хотели получить меня бесплатно, чтобы я приостановил контракт.

Но я так никогда не сделаю, потому что уважаю свой клуб. Хотите – платите деньги.

– Если «Зенит» или другой топ-клуб РПЛ захочет вас купить зимой, заплатив деньги «Крыльям», согласитесь уйти?

– Для меня «Крылья» – суперкоманда. Здесь классный коллектив, тренерский штаб.

Конечно, у меня, как у любого футболиста, есть здоровые амбиции. Я могу играть в России и в другом клубе. Да, у «Зенита», «Спартака» и других команд России хороший уровень футбола.

Вы задаете конкретный вопрос про «Зенит»? Ну, если «Зенит» готов заплатить моему клубу, а «Крылья» меня готовы отпустить, то соглашусь перейти в команду из Санкт-Петербурга.