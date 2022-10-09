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    Мележиков: «Казарцев на матче с «Крыльями»? Каждый судья может ошибаться»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение на матч 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» судьи Василия Казарцева. Его не ставили на встречи москвичей с августа 2020 года.

    «Рады любой судейской бригаде. Каждый арбитр — человек, который может ошибаться», – сказал Мележиков.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Арене», который начнется в 14:00 по Москве.
    • Казарцев последний раз судил «Спартак» в матче против «Сочи» (2:2).
    • После той встречи «Спартак» грозился сняться с чемпионата.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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