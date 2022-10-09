Мележиков: «Казарцев на матче с «Крыльями»? Каждый судья может ошибаться»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение на матч 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» судьи Василия Казарцева. Его не ставили на встречи москвичей с августа 2020 года.

«Рады любой судейской бригаде. Каждый арбитр — человек, который может ошибаться», – сказал Мележиков.