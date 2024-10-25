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    Назначены судьи на матчи 13-го тура РПЛ

    РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторы на матчи 13-го тура РПЛ. Главным судьей матча «Зенит»«Локомотив», в котором встретятся команды со второго и третьего мест в турнирной таблице, будет Сергей Карасев.

    Полный список назначений приведен ниже.

    26 октября (суббота)

    «Динамо Мх» – «Акрон»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Александр Гвардис.

    ЦСКА – «Факел»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Олег Соколов.

    «Ростов» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.

    27 октября (воскресенье)

    «Оренбург» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

    «Пари НН» – «Спартак»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Михаил Иванов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Химки» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Колобаев.

    «Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

    28 октября (понедельник)

    «Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Артeм Любимов; инспектор – Николай Иванов.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1729861611
    по традиции, заранее поздравляем внезапно разбогатевшего москалёва
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    fakeid
    1729861712
    а безбородова, по ходу, реально отстранили за комменты в телеграме со своего акка)
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    Янвapь 69
    1729863144
    Пари будет начинать матч сразу с Ф(-1) или в меньшинстве ?
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    NewLife
    1729864136
    Иванов на варе, карась в поле - что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость.
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