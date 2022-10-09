Фамилии и номера игроков «Спартака» на матче с «Крыльями» будут написаны Доброшрифтом

В матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» «Спартак» поучаствует в акции «Доброшрифт» – социальном проект благотворительного фонда «Подарок Ангелу», миссия которого – привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается.
«Сегодня мы сыграем в уникальных комплектах игровой формы – фамилии и номера на ней выполнены Доброшрифтом.
Это специальный шрифт, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП», – написал клуб.
- Матч начнется в 14:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- «Спартак – детям» – это 1-й в истории России официальный фонд футбольного клуба, который занимается благотворительностью.
Источник: Бомбардир.ру