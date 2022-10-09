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    Фамилии и номера игроков «Спартака» на матче с «Крыльями» будут написаны Доброшрифтом

    В матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» «Спартак» поучаствует в акции «Доброшрифт» – социальном проект благотворительного фонда «Подарок Ангелу», миссия которого – привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается.

    «Сегодня мы сыграем в уникальных комплектах игровой формы – фамилии и номера на ней выполнены Доброшрифтом.

    Это специальный шрифт, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП», – написал клуб.

    • Матч начнется в 14:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
    • «Спартак – детям» – это 1-й в истории России официальный фонд футбольного клуба, который занимается благотворительностью.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2403

      fakeid 1 час назад

      показушная херня. как этот шрифт поможет, например, здешнему дцп-шнику paracetamol'у?

      1
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      Рейтинг: +1328

      balam 1 час назад

      соболю че написали?дыльфин?

      0
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      Рейтинг: +17347

      Cleaner 2 часа назад

      Значит Кралышки ВЫИГРАЮТ!!!!!!!!!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +10778

      "supermax" > Cleaner 1 час назад

      не мороси клитер

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