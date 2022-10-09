Агент Тюкавина: «Йоканович не особо жалует Константина. Решения тренера не поддаются логике»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровой практике футболиста.

«Тренер команды особо не жалует его, не дает почти шансов. Но логике решения не поддаются. И многие именитые специалисты удивлены, что ему не дают игрового времени.

Хорошо, что Сандро Шварц дал глоток свежего воздуха. Мне кажется, у нас и Эрлинг Холанд до последнего в запасе бы сидел, ждал бы часа», – сказал Сафонов.