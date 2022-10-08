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    Малком, Клаудиньо и Кассьерра – в основе «Зенита» на матч с «Факелом»

    Стали известны стартовые составы «Факела» и «Зенита» на игру 12-го тура чемпионата России.

    «Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7567

      nik55 2 часа назад

      у **** скоро будут играть только легионеры

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