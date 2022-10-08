Малком, Клаудиньо и Кассьерра – в основе «Зенита» на матч с «Факелом»

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Зенита» на игру 12-го тура чемпионата России.
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
- Матч пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Факел» идет на 13-м месте в РПЛ, «Зенит» – лидер лиги.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: сайт РПЛ